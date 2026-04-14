„Uns haben eigentlich 65 Minuten gehört“

– Foto: Lenn Lübbers

Die SF Schwefingen haben im Auswärtsspiel beim Tabellenführer Union Lohne ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Ligaprimus erkämpfte sich der Tabellenfünfte ein 2:2-Unentschieden – und präsentierte sich dabei über weite Strecken als mindestens ebenbürtig.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste ideal. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, machen direkt in der dritten Minute das Tor und sind die bessere Mannschaft, sind griffig, sind gefährlich“, bilanzierte Schwefingens Trainer Daniel Vehring nach Abpfiff. Rund 20 Minuten habe seine Mannschaft die Begegnung klar kontrolliert.

Doch dann kippte das Spiel. Nach einem Freistoß von der Seite fiel der Ausgleich. „Dann leider bekommen wir ein dummes Tor nach einem Freistoß von der Seite, der eigentlich gar nicht so gefährlich ist. Da macht man in der Mitte einen Fehler und dann rutscht der Ball zum 1:1 rein, das war sehr ärgerlich“, so Vehring. In der Folge verlor Schwefingen den Zugriff. „Dann haben wir danach auch leider den Zugriff verloren, waren dann zu passiv die letzten 20 Minuten bis zur Pause und kassieren dann leider einen Elfmeter, der auch berechtigt war, weil wir vorher keinen Zugriff haben.“ Mit einem 1:2-Rückstand ging es in die Kabine – trotz eines aus Schwefinger Sicht insgesamt guten Auftritts. „Wir gehen dann mit einem 1:2-Rückstand in die Pause, obwohl wir eigentlich gut im Spiel waren. Es ging dann einfach darum darauf wieder aufzubauen, wieder besser reinzukommen.“