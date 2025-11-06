„Uns fehlt einfach ein Erfolgserlebnis“ – Demircan will den Turnaround

Der Druck wächst: Die Sportfreunde Düren steckt im Tabellenkeller fest und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den freien Fall zu stoppen. Nach drei Niederlagen in Serie empfängt das Team von Marcel Demircan die SpVg Frechen 20, die mit dem Sieg in Merten Selbstvertrauen tankte. Während Düren endlich die Wende schaffen will, reist Frechen mit einem klaren Plan an – jedoch ohne die drei Stammtorhüter.

Trainer Marcel Demircan sprach vor der Partie offen über die aktuelle Situation seines Teams. „Natürlich ist das Selbstvertrauen aktuell nicht besonders groß. Wir sind formtechnisch die zweitschwächste Mannschaft der Liga – und auch die Tabelle zeigt, dass wir momentan die zweitschlechteste Mannschaft sind“, sagt der Coach. Man trauere immer noch den verpassten Punkten aus den Spielen gegen Pesch und Porz hinterher. „Mit diesen Punkten mehr stünden wir jetzt bei 13 und könnten sagen: ‚Alles sieht gut aus.‘ Stattdessen müssen wir uns nun mit Gegnern wie Frechen, Bergisch Gladbach, Hohkeppel, Fortuna Köln und Wegberg messen – alles starke Mannschaften.“

Trotz der ernüchternden Lage sieht Demircan die Partie gegen Frechen als Chance: „Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, um ein Ausrufezeichen zu setzen.“ Sein Team habe zuletzt eine gute Halbzeit in Königsdorf gespielt, sei aber erneut ohne Punkte geblieben. „Das ist das Lehrgeld, das wir zahlen“, meint der Trainer. „Wir sind mit einem Landesliga-Kader in die Mittelrheinliga gegangen und haben bewusst entschieden, keine erfahrenen Spieler von außen zu holen. Das ist eine Mammutaufgabe – sie ist lösbar, aber verdammt schwer.“

Im Training versucht das Trainerteam, die Mannschaft wieder aufzurichten. „Wir versuchen, sie positiv zu pushen, arbeiten konzentriert weiter und lassen keine Unruhe aufkommen. Aber uns fehlt einfach ein Erfolgserlebnis – etwas, an dem wir uns hochziehen können“, erklärt Demircan. Auch organisatorisch habe man reagiert: „Wir haben das Warm-up angepasst, Abläufe verändert – einfach, um noch fokussierter und individueller vorbereitet zu sein.“

Über den Gegner sagt Demircan: „Frechens Trainer Okan war am Sonntag da und hat uns gesehen. Er kennt unsere Mannschaft gut, wir haben schon oft gegeneinander getestet. Es wird also ein freundschaftliches Duell – aber auf dem Platz natürlich mit vollem Einsatz.“ Und das Ziel ist klar: „Wir gehen nicht ins Spiel, um auf ein Unentschieden zu spielen, sondern wollen drei Punkte holen.“

Özbay: „Düren zeigt zu Hause ein anderes Gesicht“

Auch Frechens Trainer Okan Özbay erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Die Sportfreunde zeigen zwei Gesichter: ein sehr starkes Heimgesicht und ein anderes auswärts. Da wir nun bei den Sportfreunden spielen, erwarten wir natürlich einen Gegner, der es vor heimischer Kulisse jedem richtig schwer macht.“

Er lobt die Arbeit seines Kollegen Demircan ausdrücklich: „Die Mannschaft hat klare Stärken – in erster Linie ein geschlossenes Auftreten. Spieler und Staff arbeiten Hand in Hand, die Leistungen sind fast immer am Limit. Das spricht sowohl für das Team als auch für den Trainer.“ Frechen bereite sich gezielt vor, besonders auf das ruhige Aufbauspiel des Gegners. „Sie sind schwer anzulaufen und haben auch schon einige Distanztore erzielt. Darauf sind wir vorbereitet“, so Özbay.

Frechen gehen die Torhüter aus

Dass seine Mannschaft bisher zwischen Höhen und Tiefen pendelte, sieht der Frechener Coach gelassen. „Hop oder Top? So einfach ist das nicht – das ist kein Wunschkonzert“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Ich wünsche mir Konstanz und natürlich eine gute Punkteausbeute. Aber dafür hilft es nicht, fünf Spiele im Voraus zu denken. Wir konzentrieren uns nur auf das nächste, gehen da ans Limit.“

Personell hat Özbay einige Sorgen: „Anil Tasdemir und Leon Pingen fallen weiterhin aus, Kota Ishihara ist krank. Außerdem fehlen mit Oskar Hill, Tobias Zillken und Julian Quirk alle drei Torhüter – sie sind momentan echte Mangelware.“