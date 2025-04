"Uns fehlt ein Erfolgserlebnis"

Während der VfR Bad Lobenstein die Hinrunde mit Platz fünf abgeschlossen hat, ist der VfR in der Rückrundentabelle auf Rang 14 zu finden. Im FuPa Interview spricht VfR-Coach Riccardo Aust über die Gründe für die Diskrepanz, seinen Umgang mit den Spielern in solch einer schwierigen Phase und über die anstehende Partie gegen das Kellerkind aus Rothenstein.

FuPa Thüringen: Deine Spieler strotzen aufgrund der aktuellen Ergebnismisere wahrscheinlich nicht gerade vor Selbstvertrauen und den Spielberichten zu Folge fehlt aktuell auch das nötige Spielglück. Wie gehst du in dieser Phase mit den Spielern um, um wieder zurück in die Erfolgsspur zu gelangen?

Riccardo Aust: Natürlich hätte ich in der Rückrunde gern so weiter gemacht, wie wir in der Hinrunde aufgehört haben. Die Saisonvorbereitung ging sehr gut los und wir konnten uns mit dem Trainingslager gut vorbereiten. Leider hat uns im März und April eine Krankheitswelle erfasst, weshalb viele wichtige Leute ausgefallen sind. Hinzu kommt, dass wir einige Spieler an unsere zweite Mannschaft abgeben mussten, um diese zu stärken. Den Hauptgrund für die aktuelle Lage sehe ich aber darin, dass wir aktuell das Tor nicht treffen. Dieses Glück müssen wir uns wieder erarbeiten und ich bin guter Dinge, dass dies bald wieder der Fall sein wird.

Riccardo Aust: Wie bereits gerade angedeutet, liegt es an uns, das aktuell fehlende Spielglück zurückzugewinnen. Im Training versuche ich den Spielern durch viele Torabschlüsse und vielen Gesprächen das nötige Vertrauen in die eigene Stärke zurückzugeben. Gerade mit den jungen Spielern, die nach und nach an die Landesklasse-Mannschaft herangeführt werden, spreche ich viel, da ich der Jugend auch in den nächsten Spielen viel Spielpraxis geben werde. Trotz allem ist die Stimmung in der Mannschaft gut und wir wissen, dass wir es können. Es fehlt einfach ein Erfolgserlebnis, um den Bock endlich umzustoßen.

FuPa Thüringen: Am Wochenende reist ihr auswärts zum Tabellenletzten SV 08 Rothenstein. Auf dem Papier geht ihr als klarer Favorit in die Partie, auch wenn ihr euch in einer ähnlichen Ergebniskrise befindet. Wie soll der zweite Rückrundensieg gelingen?

Riccardo Aust: Leider fehlen uns durch viele Urlaube auch am kommenden Wochenende einige Spieler. Dennoch ist die Jugend bereit, um in Rothenstein zu bestehen und dort die drei Punkte einzufahren. Ich habe volles Vertrauen in die Qualität unseres Kaders und die Stimmung ist gut. Daher bin ich für die kommende Partie positiv gestimmt und mir sicher, dass wir mit einem Sieg zurück in die Erfolgsspur kommen.