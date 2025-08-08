„Uns fehlt dieser absolute Wille“: Defensivprobleme in Grünwald

Der TSV Grünwald hat bislang die meisten Tore in der Landesliga Südost erzielt– Torhüter Brandl musste trotzdem zehnmal hinter sich greifen.

Sechs Teams sind in der Landesliga Südost mit sieben Punkten und damit einem Zähler Rückstand dem Aufsteiger und Spitzenreiter SV Aubing auf den Fersen, darunter der TSV Grünwald und der FC Schwabing , die heute um 19.30 Uhr an der Keltenstraße aufeinandertreffen.

Es ist das erste Pflichtspiel zwischen diesen beiden Vereinen. „Schwabing ist gut gestartet. Sonst ist es ein Gegner, von dem wir gar nichts wissen. Wichtig ist, dass wir den Fokus auf uns legen“, sagt TSV-Coach Sebastian Koch .

Das Hauptaugenmerk in der Trainingswoche habe „klar auf unserem Defensiv- und Zweikampfverhalten“ gelegen, so der Trainer, denn: „Wir wissen alle, dass wir Spiele dominieren können, den Ball laufen lassen, Chancen herausspielen. Aber, was uns momentan fehlt, ist dieser absolute Wille, unser Tor mit allem, was wir haben, zu verteidigen.“

Und so kassierte der TSV bereits zehn Gegentreffer. „Verteidigen ist keine Aufgabe nur für die Abwehr oder den Torwart, es ist eine Teamaufgabe. Jeder Spieler auf jeder Position trägt Verantwortung dafür, dass wir als Einheit stabil stehen“, so Koch.

„Das fängt im Angriff an, wie wir anlaufen und Druck machen. Es geht weiter im Mittelfeld, wie wir Zweikämpfe führen und Räume schließen. Und natürlich hinten, wie wir als Abwehrreihe geschlossen verschieben, kommunizieren und entschlossen klären.“

Fehlende Konsequenz

Nach Kochs Ansicht waren die Grün-Weißen bislang „oft zu naiv, wir haben Situationen nicht konsequent zu Ende verteidigt.“ Daher fordert er: „Keiner darf erwarten, dass der Nebenmann es schon richten wird. Jeder muss seine Aufgabe zu hundert Prozent erfüllen.“

Mit Marcel Kosuch und Niklas Kern nach Rotsperre und Urlaub kann der Coach zwei Rückkehrer im Kader begrüßen. Bitter hingegen, dass sich Stürmer Milan Zargar im Training einen Syndesmosebandriss zugezogen hat. Der 17-Jährige fehlte bereits beim 5:3-Sieg in Neuperlach, der den Grün-Weißen übrigens neben drei Punkten den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde auf dem Weg zum Totopokal 2026/27 bescherte.