Der SVA Palzing unterlag dem ASV Dachau. – Foto: Andreas Heilmaier

„Uns fehlt die Konsequenz im Abschluss“: Palzing verliert gegen Dachau Bezirkliga Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Amp Palzing ASV Dachau

Der SVA Palzing unterliegt dem ASV Dachau trotz guter Leistung. Die Ausfälle einiger Stammkräfte wogen beim Aufsteiger schwer.

Palzing – Gut gespielt und dennoch leer ausgegangen – der SVA Palzing hat beim ASV Dachau erneut Lehrgeld gezahlt. Trotz eines mutigen Auftritts musste sich der Aufsteiger am Samstag mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Mitentscheidend war wieder einmal die fehlende Effizienz vor dem Tor. Dabei hatte die Partie für Palzing wie erhofft begonnen. Die eigene Defensive stand stabil und machte es dem ambitionierten Gegner schwer. Der ASV Dachau fand selten Lösungen und vergab seine erste gute Möglichkeit.

Die beste Chance auf die Führung hatte vor der Pause allerdings der SVA: Andre Bauer lief von der Mittellinie aus allein aufs gegnerische Tor zu, scheiterte aber am starken ASV-Torhüter Stefan Fängewisch, der in der Sommerpause aus Kammerberg nach Dachau gewechselt war. „Das wäre das 1:0 gewesen und hätte dem Spiel eine völlig andere Richtung geben können“, sagte Trainer Enes Mehmedovic. Stattdessen lautete der Halbzeitstand 0:0. Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr ASV Dachau ASV Dachau SV Ampertal Palzing Amp Palzing 2 0 Abpfiff