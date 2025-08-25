„Uns fehlt die Konsequenz im Abschluss“: Palzing verliert gegen Dachau

Der SVA Palzing unterliegt dem ASV Dachau trotz guter Leistung. Die Ausfälle einiger Stammkräfte wogen beim Aufsteiger schwer.
Palzing – Gut gespielt und dennoch leer ausgegangen – der SVA Palzing hat beim ASV Dachau erneut Lehrgeld gezahlt. Trotz eines mutigen Auftritts musste sich der Aufsteiger am Samstag mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Mitentscheidend war wieder einmal die fehlende Effizienz vor dem Tor.
Dabei hatte die Partie für Palzing wie erhofft begonnen. Die eigene Defensive stand stabil und machte es dem ambitionierten Gegner schwer. Der ASV Dachau fand selten Lösungen und vergab seine erste gute Möglichkeit.
Die beste Chance auf die Führung hatte vor der Pause allerdings der SVA: Andre Bauer lief von der Mittellinie aus allein aufs gegnerische Tor zu, scheiterte aber am starken ASV-Torhüter Stefan Fängewisch, der in der Sommerpause aus Kammerberg nach Dachau gewechselt war. „Das wäre das 1:0 gewesen und hätte dem Spiel eine völlig andere Richtung geben können“, sagte Trainer Enes Mehmedovic. Stattdessen lautete der Halbzeitstand 0:0.
Nach dem Seitenwechsel zog Palzing den eigenen Plan weiter durch. Dachau nutzte seine Chancen aber eiskalt im Stile einer Topmannschaft: Nach einem geblockten Schuss landete der Ball bei Leo Di Pasquale, der aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte (54.). Die Gäste glaubten dennoch an sich, der Ausgleich schien möglich: Liam Russo und Ivan Rakonic kamen aussichtsreich zum Abschluss, doch Keeper Fängewisch avancierte zum Spielverderber.
Palzing warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne – jedoch ohne Erfolg. In der Nachspielzeit setzte Harun Mohamed mit dem 2:0 den Schlusspunkt (90.+2). „Vom Einsatz her kann man meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Leider fehlt uns momentan die Konsequenz im Abschluss“, analysierte Mehmedovic.
Erneut musste der SVA auf zahlreiche Stammkräfte verzichten, darunter Mittelfeldmotor Marcel Radlmaier und Abwehrchef Mirnes Gurbeta. „Die Jungs, die auf dem Platz standen, haben es aber gut gemacht. Allerdings entscheiden auf diesem Niveau Kleinigkeiten“, betonte der Coach, der dennoch positiv bleibt: „Wenn wir so weitermachen, werden wir uns bald belohnen.“