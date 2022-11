„Uns erwartet kein normaler Aufsteiger“ Der FC Wegberg-Beeck steht in der Fußball-Mittelrheinliga vor Partien gegen hochkarätige Gegner. Den Auftakt macht der SV Eintracht Hohkeppel.

Als Tabellenführer geht der FC Wegberg-Beeck in den zwölften Spieltag der Fußball-Mittelrheinliga. Im heimischen Waldstadion trifft man auf den Tabellensechsten SV Eintracht Hohkeppel.

In Beeck wird der letztjährige Aufsteiger der Landesliga Staffel 1 vorstellig.

Gespickt mit Spielern, die schon in der Dritten Liga oder höher Partien absolviert haben, stellt Hohkeppel sicherlich keinen klassischen Mittelrheinliga-Neuling dar. „Uns erwartet kein normaler Aufsteiger. Sie sind gefährlich und werden offensiv mitspielen. Da müssen wir hochkonzentriert sein“, freut sich Wegberg-Beecks Coach Mark Zeh auf die Aufgabe am Sonntag.

Anders als andere Teams, die bisher im Waldstadion zu Gast waren, wird die Eintracht wohl nicht hinten tiefstehend agieren, was definitiv für ein attraktives Spiel sprechen dürfte. Dem Auswärtssieg beim FC Pesch möchte Coach Zeh einen Heimsieg folgen lassen. Anfang November wollte man beim Regionalligaabsteiger mal schauen, wo man in der Tabelle steht. Ein passender Zeitpunkt, denn der Platz an der Sonne gehört aktuell den Beeckern.