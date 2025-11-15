„Uns erwartet ein ganz schweres Auswärtsspiel“

Der SV Rotenberg geht mit Rückenwind in das Auswärtsspiel bei der SG Werratal 2000. Mit 17 Punkten aus zwölf Spielen rangiert Rotenberg aktuell auf Platz neun der Bezirksliga Braunschweig 4. Der Gastgeber aus Werratal steht mit zwölf Punkten auf Rang 13 und kämpft weiterhin um Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Trotz der klaren tabellarischen Ausgangslage rechnet Co-Trainer Pascal Bigalke nicht mit einem leichten Nachmittag: „Uns erwartet auf alle Fälle ein ganz schweres Auswärtsspiel.“ Die jüngsten Vergleiche der beiden Teams verliefen eng – ein Trend, den Bigalke auch dieses Mal erwartet: „Die letzten Duelle waren immer sehr, sehr knapp und sehr intensiv, daran wird sich auch dieses Mal nichts ändern.“

Für Bigalke steht fest, dass die SG Werratal 2000 stärker ist, als es die Tabelle vermuten lässt. „Werratal ist auf alle Fälle keine Mannschaft, die von der Qualität her da unten rein gehört“, erklärt er. „Aber sie sind noch nicht so richtig gut drin – und das wollen wir ausnutzen.“

Rotenberg reist nach dem jüngsten Erfolg gegen Dostluk Osterode selbstbewusst an. „Wir fahren auf alle Fälle mit breiter Brust zum Auswärtsspiel und können nach dem letzten Sieg befreit aufspielen.“ Der Kader ist gut besetzt, die Stimmung positiv. „Wir haben einen guten Kader zur Verfügung und deshalb wollen wir unbedingt auch Punkte mit nach Hause nehmen“, betont Bigalke.

Für Werratal hingegen ist das Heimspiel eine wichtige Gelegenheit, im engen Tabellenkeller Boden gutzumachen. Doch Rotenberg wird alles daran setzen, seinen Aufwärtstrend fortzuführen.

Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr. Beide Mannschaften wissen, dass jeder Punkt im Kampf um eine stabile Position in der Tabelle zählt – und dass dieses Duell, wie so oft, von Intensität und kleinen Momenten entschieden werden könnte.