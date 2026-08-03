„Uns erwarten zum Start direkt richtige Knallerspiele“

– Foto: FSV Kühlungsborn

Im FuPa-Teamcheck spricht Felix Moritz, Trainer des FSV Kühlungsborn in der Verbandsliga, über den Stand der Vorbereitung, zahlreiche Neuzugänge, die Ziele für die kommende Spielzeit und die Erwartungen an den Saisonstart. Der Coach zeigt sich mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden und sieht sein Team auf einem guten Weg.

Die Vorbereitung beim FSV Kühlungsborn befindet sich zwar noch in einer frühen Phase, doch die ersten Eindrücke stimmen das Trainerteam optimistisch. Nach einem gelungenen Auftakt und dem ersten Testspiel sieht der Trainer seine Mannschaft auf einem guten Weg.

In den kommenden Wochen stehen vier weitere Testspiele auf dem Programm. Der Fokus liegt dabei auf der inhaltlichen Arbeit und dem Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft.

„Die Vorbereitung ist noch recht jung. Wir sind gut gestartet und haben bislang ein Testspiel absolviert. Dort hat mich die Leistung der Jungs sehr angesprochen. Das Gleiche gilt im Training. Wir haben eine gute Beteiligung, die Jungs haben Bock und wir arbeiten intensiv für die neue Saison“, sagt Felix Moritz gegenüber FuPa.

„Wir wollen inhaltlich arbeiten und uns gut aufeinander abstimmen. Einige Neuzugänge sind zu integrieren, aber auch hier sind wir als Trainerteam durchweg positiv angetan von den Jungs.“

Viele neue Gesichter im Kader

Personell hat sich beim FSV Kühlungsborn einiges getan. Neu im Kader stehen Caden Weber und Herman Schwarz (Hansa U19), Ahmed Sawil (Dynamo Schwerin), Florian Dujat, Serafim Kovtunenko und Julius Schultz (Förderkader René Schneider), Rafa da Silva Cruz (SV Warnemünde) und Kamit Asad (SV Wittenbeck). Hinzu kommen vier Spieler aus der eigenen A-Jugend beziehungsweise der zweiten Mannschaft, die die Vorbereitung mit dem Verbandsliga-Team absolvieren.

Junge Spieler bringen neue Möglichkeiten

Der Trainer sieht in den Neuzugängen vor allem Qualität und Entwicklungspotenzial.

„Wir haben sehr viel junges Blut dazu bekommen. Alle Neuzugänge sind technisch sehr gut ausgebildet. Sie integrieren sich super in die Mannschaft und hauen sich voll rein. Hier wollen wir schauen, dass wir möglichst schnell Abläufe reinbekommen und sich die Jungs einspielen. Wir sind vom Kader überzeugt und haben mit den Neuzugängen noch weitere Möglichkeiten dazu bekommen.“

Weitere Veränderungen im Kader sind nicht vorgesehen.

„Wir haben einen gut bestückten Kader und sind überzeugt von den Spielern, die uns zur Verfügung stehen.“

Auch auf der Abgangsseite herrscht Klarheit:

„Uns wird kein Spieler verlassen, der Kader steht", betont Moritz.

Flexibilität als große Stärke

Die Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten soll dem Team zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.

„Wir haben verschiedene Spielertypen dazu bekommen, das gibt uns eine gute Flexibilität. Wenn wir eine hohe Trainingsbeteiligung halten können und konsequent mit viel Intensität arbeiten, steht dort eine richtig gute Truppe auf dem Platz", unterstreicht der Coach.

Dabei setzt Felix Moritz auch auf die Verantwortung der erfahrenen Spieler innerhalb der Mannschaft.

„Auch die gestandenen Jungs sind hier gefragt, die Neuzugänge ein Stück weit an die Hand zu nehmen und weiter vorne wegzugehen. Diese Bereitschaft legen sie an den Tag, was uns sehr zufrieden stimmt.“

Der Blick soll nach vorne gehen

Sportlich möchte der FSV Kühlungsborn an die vergangene Saison anknüpfen.

„Wir wollen den Tabellenplatz aus dem letzten Jahr bestätigen(5.Platz). Der Blick soll weiter nach vorne gehen.“

Die Favoritenrolle auf den Titel ist für Moritz nicht klar verteilt. Vorne sieht er dennoch den Malchower SV, Neubrandenburg und Pastow. Auch Bentwisch kann eine gute Rolle spielen mit ihren Neuzugängen.

„Grundsätzlich sehe ich eine sehr starke Liga, viele Teams haben sich im Sommer verstärkt, sodass du jede Woche abliefern musst", erklärt er.

Bereit für den Saisonstart

Zum Auftakt der Verbandsligasaison wartet auf den FSV Kühlungsborn direkt ein anspruchsvolles Programm. Entsprechend konzentriert läuft die Vorbereitung auf die ersten Pflichtspiele.

„Wir wollen zu Saisonbeginn bereit sein. Uns erwarten zum Start direkt richtige Knallerspiele. Darauf arbeiten wir aktuell hin und möchten natürlich möglichst positiv in die neue Saison starten. Das ist dem FSV in den letzten Jahren meistens auch ganz gut geglückt", so der Trainer.