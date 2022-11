Gegen Gebenbach ging es auf dem Platz richtig rund. Auch abseits des Spielfeldes geht es am Wasserwerk derzeit emotional zu. – Foto: Werner Franken

Unruhen am Wasserwerk? »Es gibt keine Gräben« Muss Trainer Fuhrmann gehen? Wirkt das Knall-Ende von Beer und Scheler noch nach? Wird Talent Stefan Pühler verheizt? Rüdiger Hügel, Sportlicher Leiter der SpVgg SV Weiden, zu den Gerüchten rund um die Oberpfälzer

Traditionsvereine mit einer großen Vergangenheit und einer eher durchwachsenen Gegenwart sind generell heiße Pflaster. Die Emotionen kochen regelmäßig über, es wird im Umfeld geredet, geredet und nochmal geredet. So auch bei der SpVgg SV Weiden derzeit. Muss Trainer Fuhrmann gehen? Wirkt das Knall-Ende von Beer und Scheler noch nach? Wird Talent Stefan Pühler verheizt? Rüdiger Hügel, Sportlicher Leiter der Weidener, zu den Gerüchten rund um die Oberpfälzer...

Rüdiger, die irre 4:5-Niederlage gegen Gebenbach in letzter Minute schwingt noch nach. Mit welcher Gefühlslage blickst Du mit etwas Abstand auf diese Partie zurück?

Ja, das war ein emotionaler Genickschlag. Vier Minuten vor dem Ende 4:3 zu führen und dann als Verlierer den Platz zu verlassen, tat extrem weh - und tut es auch jetzt noch. Faktisch, und das ist das Problem der letzten Wochen, schießen wir nicht zu wenig Tore, sondern sind in der Abwehr derzeit einfach nicht konkurrenzfähig. Mit den enorm vielen katastrophalen Schnitzern sind genau die Punkte auf der Strecke geblieben, die uns jetzt fehlen. Wir müssen das schnellstmöglichst bereinigen. Dennoch ist es wichtig, die richtigen Schlüsse aus dem Spiel zu ziehen: Wir haben vier Treffern gegen eine tolle Mannschaft geschossen und die Erkenntnis gewonnen, dass der eingewechselte Tobias Gerber mit 17 Jahren sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt wie Stefan Pühler. Nur das kann der priorisierte Weg der SpVgg SV Weiden sein. Wir rücken jetzt noch enger zusammen. Bist Du Stolz auf Dein Team, weil man einer absoluten Spitzenmannschaft lange Paroli hat bieten können. Oder bist Du einfach nur enttäuscht, weil es wiederum nicht mit einem Erfolg geklappt hat?

Hier überwiegt die Enttäuschung über die Geschehnisse speziell in diesem Spiel. Gleichermaßen bin ich weiterhin von der Mannschaft überzeugt, das Ziel Klassenerhalt zu schaffen.





Nicht nur wegen dieser Pleite werden die Stimmen gegen Trainer Rüdiger Fuhrmann rund um das Wasserwerk immer lauter. Wie siehst Du diese Personalie? Ist Dein Namenskollege noch der richtige Mann?

Diese Frage stellt sich von der sportlichen Seite derzeit nicht. Bei mir als Sportlichen Leiter und auch im Verein existieren diese Stimmen nicht. Dass Fans und Zuschauer bzw. das Umfeld ihren Unmut dahingehend zum Besten geben, ist üblich. Ein Trainer bleibt im Fußball grundsätzlich in solchen Phasen das schwächste Glied. Eine Trennung von Rüdiger Fuhrmann ist derzeit bei uns aber kein Thema.



Die SpVgg SV Weiden hat große Tradition in der Bayernliga. Zwangsläufig existiert im erweiterten und engeren Umfeld des Vereins oftmals das sportliches Anspruchsdenken, dauernd Mitglied dieser Qualitätsliga zu sein. Wenn wir uns im Verein mit den Gegebenheiten und Voraussetzungen beschäftigen, die vergleichbare andere Clubs in Bayernligen vorfinden oder was sie sich vereinzelt mit sportlicher Nachhaltigkeit über mehrere Jahre aufgebaut haben, kommen wir sehr schnell auf die Ursachen unseres derzeitigen Leistungsstand: Wir können uns in der nördlichen Oberpfalz nicht mit einem Nürnberger Verein oder Verein aus dem Einzugsbegiet Nürnberg vergleichen, schon alleine von den Einwohnerzahlen und Strukturen nicht. Unser Maßstab könnten Ammerthal und Gebenbach sein.

Trainer Rüdiger Fuhrmann wird im Umfeld kritisch gesehen. Sein "Chef" Rüdiger Hügel stärkt ihm aber den Rücken. – Foto: Werner Franken

Jede Story muss aber getrennt voneinander betrachtet werden. Die DJK Gebenbach hat es mit nachhaltiger Arbeit geschafft, gutausgebildete regionale Spieler aus Regional- und Bayernliga-Vereinen für sich zu gewinnen. Der Erfolg von Franz Wittich ist hochverdient und sicherlich kein Zufall, aber eine komplett andere Nummer als die SpVgg SV Weiden. Wir müssen gleichzeitig darauf achten, unsere 2. Mannschaft in der Bezirksliga zu halten und uns um unseren Nachwuchs kümmern, der die Basis für unseren sportlichen Erfolg in der 1. Mannschaft ist und sein wird. Gebenbach und Ammerthal haben eine komplett andere Herangehensweise, wobei ich betonen möchte, dass es hier kein richtig oder falsch gibt.



Wie geht's Dir in neuer Funktion als Sportlicher Leiter, die Du von jetzt auf gleich angetreten hast? Ist dieser Job der richtige für Dich?

Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Verein macht riesig Spaß macht. Mich reizt dieser Job nach wie vor. Ich sehe in der SpVgg SV Weiden sportlich ein großes Potenzial, welches aber nur mittel- bis langfristig auf den Weg gebracht werden kann. Von daher gefühlt "richtig".



Eine weitere wichtige Personalie bei der SpVgg SV Weiden ist Stefan Pühler. Inzwischen ist der Youngster 17 Jahre alt und Stammspieler der 1. Mannschaft. Aber auch in der U19 kommt er nach wie vor zum Einsatz. Also kein Welpenschutz mehr? Besteht die Gefahr, dass Stefan Pühler verheizt wird?

Die Gefahr des Verheizens oder der Überforderung und damit einhergehenden Leistungsabfall besteht bei vielen jungen Spielern, das ist richtig. Stefan ist ein extrem ehrgeiziger Spieler mit klaren Gedanken zu seiner derzeitigen Situation. Viele Spieler in seinem Alter wollen nach der Beförderung in den Seniorenfußball mit dem Jugendfußball nichts mehr zu tun haben oder spielen nur nach Anweisung dort. Bei Stefan ist das genau umgekehrt. Er hat sozial einen derartig guten Kontakt zu seinen gleichaltrigen Mannschaftskameraden und möchte sie in ihren Spielen auch unterstützen und immer dabei sein. Er vergisst nicht, wo er herkommt und bleibt bodenständig. Das ist der Schlüssel zum Erfolg für jeden talentierten und ehrgeizigen Spieler.

Schafft die U19 nur mit Pühler und Tobias Gerber, die beide zum Bayernliga-Kader, den anvisierten Aufstieg?

Es ist auf alle Fälle wesentlich wahrscheinlicher die Ziele mit den beiden Spielern in der U19 zu erreichen als ohne sie. Dennoch sind in unserer U19 weitere hoffnungsvolle Talente für unsere 1. und 2. Mannschaft, denen wir vertrauen und die wir regelmäßig am Schirm haben.



In der A-Jugend ist auch Dein Sohn Moritz aktiv. Bleibt noch Zeit, ihm zuzuschauen? Hat er es doppelt schwer, weil er der Sohn des Sportlichen Leiters ist?

Hier kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die U19 wie auch andere Jugendmannschaften sind für mich ohnehin interessant. Ich will ja die Entwicklung des Nachwuches im Auge behalten. Dabei kann ich regelmäßig Moritz zuschauen. Genauso wie auch meinen zweiten Sohn Eric, der in der U15-Bayernliga seine Bestes gibt. Zuhause haben wir übrigens oft andere Gesprächsthemen als den Fußball.



Abschließend der Blick in die Zukunft: Wie stellst Du Dir diese individuell sowie kollektiv was den Fußball betrifft vor?

