Noch im August präsentierte Dersim Rüsselsheim stolz sein neues Führungsteam: Der Sportliche Leiter Rachid Dadda (links, ebenfalls nicht mehr im Amt), Präsident Hüseyin Kay, Trainer Sascha Amstätter, der stellvertretende Sportlicher Leiter Tuncay Mete und Co-Trainer Antonio Pascali. – Foto: Marc Schüler
Unruhe bei SV Dersim: Ex-Sportchef Rachid Dadda erhebt Vorwürfe
Ex-Sportchef moniert Unstimmigkeiten bei internen Absprachen und der sportlichen Planung
Rüsselsheim. Nach der Entlassung von Trainer Sascha Amstätter brodelt es weiter bei Dersim Rüsselsheim. Ex-Sportchef Rachid Dadda äußert sich zu den Umständen der Trainer-Entlassung und erhebt selbst Vorwürfe gegen die Vereinsführung des Gruppenligisten. Dabei geht es auch um die sportlichen Planungen, Daddas Aus in Rüsselsheim und seine persönliche Zukunft. Die Hintergründe lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).