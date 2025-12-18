Unruhe auf den Trainerbänken

In der Kreisoberliga Hofgeismar-Wolfhagen sorgt die Winterpause nicht nur sportlich, sondern auch personell für Bewegung. Wie die HNA berichtete, müssen mit dem TuSpo Grebenstein II und der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau gleich zwei Vereine kurzfristig neue Trainerlösungen finden.

Bei der Grebensteiner Reserve endet damit eine Zusammenarbeit, deren Ablauf sich bereits angedeutet hatte. Alessandro Siciliano, der seinen Abschied schon nach der vergangenen Spielzeit ins Auge gefasst hatte, zieht nun endgültig einen Schlussstrich. Sportlich steckt die Mannschaft im unteren Tabellendrittel fest: Mit zwölf Punkten aus 13 Spielen belegt Grebenstein II Rang zwölf und hat bei 19:40 Toren spürbaren Nachholbedarf, um sich von der Abstiegszone zu lösen.

Noch prekärer ist die Lage bei der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau. Murat Ölge ist beim Tabellenschlusslicht zurückgetreten, das aus 14 Partien lediglich sechs Zähler holte und mit 61 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga stellt. Der 39-Jährige nannte gesundheitliche Gründe als ausschlaggebend für seinen Schritt, nachdem er einen Hörsturz erlitten hatte. Ölge war zugleich der erste Trainer der im vergangenen Jahr neu gegründeten Spielgemeinschaft.