Unruhe am Ulmenweg: Teammanager und Vorsitzender werfen hin

Sportlich läuft es für den VfB Merseburg so gut wie lange nicht: In der Verbandsliga stehen die Merseburger aktuell auf Tabellenplatz drei. Doch hinter den Kulissen brodelt es offenbar gewaltig. So sorgten in dieser Woche die Rücktritte des Teammanagers und des Vereinsvorsitzenden für viel Unruhe am Ulmenweg.

Ausschlaggebend für all das sei die Trennung von Torwarttrainer Maik Völkner gewesen, wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete. Der 51-Jährige soll sich demnach in einer Chatgruppe in "unangemessener Weise" über gegnerische Mannschaften geäußert haben, weshalb der Vorstand des VfB die Entscheidung traf, sich von Völkner zu trennen. "Da wurde eine Grenze überschritten", begründete der Vorsitzende Volker Dietrich diesen Schritt.

Im Trainerteam der Verbandsliga-Elf kam der Beschluss des Vorstandes allerdings wohl alles andere als gut an. Als Sündenbock für jene Entscheidung wurde demnach Andreas Wellmann - der langjährige Teammanager des VfB - ausgemacht. "Ich hatte das Gefühl, da fängt ein regelrechtes Bashing in einer Chatgruppe gegen mich an. Das muss ich mir nicht antun", sagte Wellmann der MZ: "Man hat mich für diese Entscheidung verantwortlich gemacht, was nicht einmal der Wahrheit entspricht."

In einer emotionalen Nachricht an die Spieler verkündete Wellmann daraufhin am vergangenen Samstag seinen sofortigen Abschied vom Merseburger Fußball. "Vereine und Vereinsnamen sind gekommen und gegangen, Spieler und Trainer auch - aber der Fußball hier war für mich immer ein Stück Familie, eine zweite Heimat, ein Platz, an dem ich Herzblut, Zeit und unendlich viel Energie reingesteckt habe", schrieb der 52-Jährige. Insbesondere nach dem Rückzug des 1. FC Merseburg aus der Oberliga im Jahr 2022 hatte sich Wellmann sehr verdient gemacht. Ob es ohne ihn und sein Engagement überhaupt den VfB Merseburg in seiner heutigen Form geben würde, ist überaus fraglich.

Vorstand hatte den Verein mit 90.000 Euro Schulden übernommen

Nur wenige Tage nach dem Rücktritt des Teammanagers folgte dann die nächste Hiobsbotschaft am "Ulmer". Volker Dietrich, der bisherige Vereinsvorsitzende, hat ebenfalls hingeworfen. Als Grund nannte der 64-Jährige unter anderem die "unterschiedlichen Vorstellungen vom Trainerteam und meinen Visionen zum Verbandsliga-Fußball und auch allgemein vom Vereinssport." Wie Wellmann war Dietrich eines der Gesichter des Merseburger Neuanfangs.

In einer schriftlichen Rücktrittserklärung schilderte der nun Ex-Vorsitzende die prekäre Situation bei seinem Amtsantritt im Frühjahr 2022. Als der neue Vorstand den Verein übernommen hatte, "war die Situation insolvenzträchtig, mit letztlich circa 90.000 Euro Schulden bei unzähligen Gläubigern", so Dietrich. Doch gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Tobias Furch und Ronny Erge sowie Teammanager Wellmann sei es gelungen, den Verein wieder ins ruhige Fahrwasser zu bringen - bis zum vergangenen Herbst.

Ex-Vorsitzender erhebt Vorwürfe gegen Trainer

Mit der "Einsetzung des lizenzlosen Miran Özkan" habe sich dies schnell geändert, so der Vorwurf des Ex-Vorsitzenden. "Mit seinem Auftreten nach innen und außen wurde schnell deutlich, dass der Verein vor komplett neue Aufgaben gestellt wurde. Meine Warnungen wurden vor allem aber von der Mannschaft ignoriert", schilderte Dietrich. Unter anderem solle sich Özkan in diesem Frühjahr selbst zum "Fußballdirektor" auserkoren haben, was laut Satzung gar nicht möglich sei, so ein weiterer Vorwurf.

Bei den Neuwahlen im kommenden Jahr hätte Dietrich, so hatte er es bereits angekündigt, nicht für eine erneute Amtszeit als Vorsitzender zur Verfügung gestanden. Nun folgte die Trennung früher - und mit einem medialen Knall. "Ich bedauere es sehr, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Wir hätten uns gewünscht, dass er bis zu den geplanten Neuwahlen im kommenden Jahr die Funktion weiter fortgeführt hätte", erklärte Tobias Furch der MZ. Der 47-Jährige wird die Aufgaben Dietrichs - darunter die Finanzierung der Mannschaft und des Vereins - zunächst gemeinsam mit Ronny Erge übernehmen.

Kommissarischer Vorsitzender will Themen "intern besprechen"

Dass die Trennung nun in der Öffentlichkeit ausgefochten wird, hätte sich Furch anders gewünscht. "Wir hätten das lieber intern geklärt", sagte er. Zur Trainerfrage oder anderen Vorwürfen von Volker Dietrich hatte sich der kommissarische Vorsitzende der MZ gegenüber zunächst nicht äußern wollen. "Wir werden uns jetzt mit allen Beteiligten zusammensetzen und das intern besprechen", kündigte Furch an. Unruhe gab es in der vergangenen Woche schließlich bereits genug am Ulmenweg.

