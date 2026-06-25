Der SC Oberweikertshofen ist nach vier Jahren aus der Landesliga abgestiegen. Der Verein verschliss in der Saison drei Trainer, doch alles half nichts.
Der SC Oberweikertshofen durchlebte in der Saison 2025/26 eine wahre Horror-Spielzeit, die am Ende nach vier Spielzeiten in der Landesliga mit dem Abstieg in die Bezirksliga ein unrühmliches Ende fand.
Der sportliche Niedergang begann nach Ansicht vieler Fans eigentlich mit dem Ende der „Bergmann-Ära“ im Oktober 2024, als der Manager des SCO gehen musste. Er hatte maßgeblich die sportliche Entwicklung des Klubs in 15 Jahren von der Kreisliga bis in die Landesliga geprägt. So waren letztlich auch die Spieler, die zuletzt alle unter Vertrag standen, von ihm geholt worden. Bergmanns Abschiedswunsch, dass sich das Aufgebaute und die Erfolge seiner Arbeit erfolgreich fortsetzen würden, erfüllten sich nicht.
Der überraschende Rücktritt von Trainer Florian Hönisch nach dem Trainingslager in der Türkei, deutete bereits an, dass im Verein so einiges nicht stimmte. Mit dem verletzten Dominik Widemann und Co-Trainer Maxi Schuch konnte man die Landesliga in der Saison 24/25 gerade noch erhalten.
Mit dem 55-jährigen Sven Teichmann verpflichtete der SCO zur Saison 25/26 einen erfahrenen Trainer. „Unsere gemeinsamen Vorstellungen und die Chemie haben gepasst“, versicherte damals Fußballvorstand Martin Steininger. Die Realität allerdings sah anders aus. Drei Spiele, drei Niederlagen – und schon sah der Verein Handlungsbedarf.
Für Teichmann war es ein enttäuschender Abgang. „Ich hatte keine Rückendeckung der Verantwortlichen“, sagte er rückblickend. „Obwohl wir vorher besprochen hatten, dass wir ein neues System spielen wollen und der Verein mir die Zeit dazu gibt.“
Mit der Verpflichtung des 33-jährigen Simon Schröttle als Spielertrainer hoffte der SCO auf eine erfolgreichere Zeit. Der Abwehrspieler sollte die Talfahrt der Weikertshofener stoppen. Doch die Wende stellte sich nicht ein. Nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie musste auch Schröttle gehen.
Auch er bedauerte letztlich, dass man ihm zu wenig Zeit gelassen habe, um die Elf wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. „An sich hat die Mannschaft das Potential, um in der Landesliga eine Rolle zu spielen“, meinte er.
Mit dem Rücken zur Wand sollte nun der 55-jährige Übungsleiter Paolo Maiolo als dritte Trainerverpflichtung die Wende herbeiführen. In seinen Augen besaß die Mannschaft genug Qualität. Am Ende war der Abstieg aber auch von ihm nicht mehr zu verhindern.
Den Fehlstart mit drei Niederlagen, die langen Verletzungen von zahlreichen Stammspielern, allen voran Dominik Widemann, und die knappen Niederlagen im Jahr 2026 – „da standen etliche auf der Kippe, die auch zu unseren Gunsten hätten enden können“ – haben letztlich den Ausschlag für den Abstieg gegeben, sieht Steininger als Grund für die sportliche Talfahrt.
Es begann die große Spielerflucht beim SCO. Geblieben sind lediglich Elias Reinert, Valentin Hüber, Maxi Schuch, Valentin Leibelt, Lukas Kopyciok, Nico Scheibner, Tino Karlitschek und Felix Hallmaier. Zum Kader gesellen sich Simon Hofer und Jakob Karner aus der Kreisliga-Elf. Zudem haben Steininger Trainer Maiolo und sein Co-Trainer Schuch sieben Neuzugänge verpflichten können. „Wir setzen auf junge, hungrige Talente, die Teamgeist und Spaß haben wollen und die aus der näheren Umgebung kommen“, sagt Steininger.
„Das Wichtigste für mich ist, dass wir so schnell wie möglich eine homogene Mannschaft bei unserem Neustart aufs Feld schicken können“, sagt er auf die Frage nach dem Saisonziel. Ein vorderer Mittelplatz sollte es aber am Ende schon sein.