Unrühmliches Ende der Landesliga-Ära – SC Oberweikertshofen setzt nach Abstieg auf junge Talente Landesliga-Abstieg von Dieter Metzler · Heute, 07:58 Uhr · 0 Leser

Der SC Oberweikertshofen (in Blau) im Spiel gegen den TSV dachau 1865 (rote Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen ist nach vier Jahren aus der Landesliga abgestiegen. Der Verein verschliss in der Saison drei Trainer, doch alles half nichts.

Der SC Oberweikertshofen durchlebte in der Saison 2025/26 eine wahre Horror-Spielzeit, die am Ende nach vier Spielzeiten in der Landesliga mit dem Abstieg in die Bezirksliga ein unrühmliches Ende fand.

Die Kluft zwischen Trainer Sven Teichmann (r.) und den SCO-Managern Martin Steininger und Dominik Widemann ist sichtbar. – Foto: Dieter Metzler

Der sportliche Niedergang begann nach Ansicht vieler Fans eigentlich mit dem Ende der „Bergmann-Ära“ im Oktober 2024, als der Manager des SCO gehen musste. Er hatte maßgeblich die sportliche Entwicklung des Klubs in 15 Jahren von der Kreisliga bis in die Landesliga geprägt. So waren letztlich auch die Spieler, die zuletzt alle unter Vertrag standen, von ihm geholt worden. Bergmanns Abschiedswunsch, dass sich das Aufgebaute und die Erfolge seiner Arbeit erfolgreich fortsetzen würden, erfüllten sich nicht. Der überraschende Rücktritt von Trainer Florian Hönisch nach dem Trainingslager in der Türkei, deutete bereits an, dass im Verein so einiges nicht stimmte. Mit dem verletzten Dominik Widemann und Co-Trainer Maxi Schuch konnte man die Landesliga in der Saison 24/25 gerade noch erhalten.

Mit dem 55-jährigen Sven Teichmann verpflichtete der SCO zur Saison 25/26 einen erfahrenen Trainer. „Unsere gemeinsamen Vorstellungen und die Chemie haben gepasst“, versicherte damals Fußballvorstand Martin Steininger. Die Realität allerdings sah anders aus. Drei Spiele, drei Niederlagen – und schon sah der Verein Handlungsbedarf. Enttäuschender Abgang beim SC Oberweikertshofen für Sven Teichmann Für Teichmann war es ein enttäuschender Abgang. „Ich hatte keine Rückendeckung der Verantwortlichen“, sagte er rückblickend. „Obwohl wir vorher besprochen hatten, dass wir ein neues System spielen wollen und der Verein mir die Zeit dazu gibt.“ Mit der Verpflichtung des 33-jährigen Simon Schröttle als Spielertrainer hoffte der SCO auf eine erfolgreichere Zeit. Der Abwehrspieler sollte die Talfahrt der Weikertshofener stoppen. Doch die Wende stellte sich nicht ein. Nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie musste auch Schröttle gehen. Auch er bedauerte letztlich, dass man ihm zu wenig Zeit gelassen habe, um die Elf wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. „An sich hat die Mannschaft das Potential, um in der Landesliga eine Rolle zu spielen“, meinte er.

Spielertrainer Simon Schröttle (r.) und Co-Trainer Maxi Schuch sind nach einer verlorenen Partie einmal mehr ratlos. – Foto: Dieter Metzler