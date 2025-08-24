Unnötiges Untentschieden

Sehr eng besetzt trat der SVW zum 2.Spieltag beim TSB Ravensburg an. Trotzdem sah man sich in der Favoritenrolle, mit Daniel Maier als Stoßstürmer. Wolpe startete sehr aktiv und laufstark in die Partie, konnte diesen Aufwand aber nicht mit einem Torerfolg belohnen. Der TSB hingegen agierte vor allem mit langen Bällen und kam dadurch auch vereinzelt, aber sehr gefährlich zum Abschluss. Die Führung für die Gastgeber resultierte dann nach einer guten halben Stunde aus einem sehr schlecht ausgespielten Abstoß der Gäste, den der TSB zugestellt hatte. Doch noch im ersten Durchgang glich der SVW aus, nach einem Einwurf von links bereitete Philipp „Kolo“ Koltsch schön vor, Pfeifer netze in der Mitte saharamäßig ein: staubtrocken. Die Druckphase des SVW hielt auch über den Seitenwechsel hinweg an, aber die Torchancen wurden fahrlässig liegen gelassen. Erneut bestrafte der Gastgeber das gnadenlos, nachdem Wolpe verletzungsbedingt hatte umstellen müssen und sich erst sortieren musste.

In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie, Wolpe hatte den höheren Anteil am Ballbesitz, aber über schnelle Konter blieb der TSB stets gefährlich. Luca Stravs‘ Distanzschuss, der noch leicht abgefälscht wurde, brachte den Ausgleich. Gleichzeitig war das sein erster Treffer im Trikot der ersten Mannschaft: Kasten? Im restlichen Verlauf der Partie wollte Wolpe den Siegtreffer noch erzwingen, doch man scheiterte vor allem am eigenen Unvermögen.

Das Remis am Ende wurde von den Gastgebern eher als Sieg gefeiert, die Gäste waren hingegen unzufrieden, da der Verlauf der Begegnung auch einen Sieg des SVW gerechtfertigt hätte. Nächste Woche erwartet man mit dem SV Horgenzell einen anspruchsvollen Gegner.