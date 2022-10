Unnötiger Punktverlust für den TSV

Auch die Reserve muss sich am Ende mit nur einem Punkt begnügen. Die Gäste kommen schwer ins Spiel und so hat der TSV eine optische Überlegenheit ohne dabei zu glänzen. Nach Vorlage von Noller macht dann Ziegler das 1-0. Im weiteren Verlauf bleibt der TSV etwas gefälliger und lässt defensiv wenig zu, verpasst es aber das Spiel gänzlich zu kontrollieren und die Führung auszubauen. Ziegler lässt vor der Halbzeit eine weitere Chance liegen. In der zweiten Halbzeit mehren sich die Chancen für den TSV, doch Ziegler und Daum lassen beste Möglichkeiten aus, um den Sack zu zumachen. Mit der letzten Aktion im Spiel gelingt dann den Albeckern mit einer missglückten Flanke der Ausgleichstreffer. Der TSV lässt unnötig Punkte liegen und hat durch die inkonsequente Spielweise und die liegen gelassenen Chancen sich den Punktverlust selbst zuzuschreiben.