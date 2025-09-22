Unnötiger Punktverlust

geschrieben von Florian Huber:
Nach dem 2:1 Arbeitssieg in der Vorwoche gegen den Aufsteiger aus Markt Rettenbach wollte die Elf von Trainer Florian Huber im Derby gegen den SV Ungerhausen die nächsten 3 Punkte holen.
Die taktische Marschroute, in der Defensive gut zu stehen und offensiv die Fehler des Gegners eiskalt ausnutzen war nach exakt 3 Minuten dahin, als Fabio Hübscher nach einem unnötig produzierten Freistoß und anschließender Passivität der Günzer die Kugel völlig blank vom Fünfer nur noch über die Linie drücken musste.
Dieses Gegentor war der Weckruf für die Grün-Weißen. Nachdem Patrick Daufratshofer noch die erste Chance auf den Ausgleich liegen gelassen hatte, war es der an diesem Tag sehr aktive Niklas Kirchmayer, der nach schönem Spielzug über die rechte Seite im Rückraum bedient wurde und mit seinem strammen Abschluss zum 1:1 Ausgleich dem Torwart des SV Ungerhausen keine Chance ließ. Dieser Treffer zeigte Wirkung bei den Uhu’s! 3 Zeigerumdrehungen später wurde Koffi Adekpe nach super Ballgewinn der Günzer im Mittelfeld angespielt und dieser schickte den tief startenden Niklas Kirchmayer auf die Reise. Sein abgezockter Abschluss ins lange Eck brachte den zu diesem Zeitpunkt hochverdienten 2:1 Führungstreffer. Bis zur Pause hätte man Spiel eigentlich schon entscheiden können, allerdings blieben 2-3 sehr guten Gelegenheiten ungenutzt.
In der 2. Halbzeit wurde das Niveau auch bedingt durch zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten zunehmend schlechter. Das Spiel fand nur noch zwischen den Strafräumen statt und als die Ungerhauser mal weit aufgerückt waren, wurde Michael Harzenetter mit einem langen Ball auf die Reise geschickt. Jedoch verließen in nach zuvor 30 Meter Sprint wohl seine Kräfte und der mitgelaufene Ungerhauser Verteidiger konnte das sicher geglaubte 3:1 via Grätsche noch verhindern. Mit diesem Treffer wäre das Spiel wohl entschieden gewesen. Und so kam es, wie es im Fußball leider oft so ist. Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld wurde der ehemalige Bayernligakicker „Dino“ Kahric am Elferpunkt sträflich allein gelassen und konnte mit seinem gut gesetzten Kopfball das völlig unnötige 2:2 markieren. Die Grün-Weißen warfen in den letzten Spielminuten nochmal alles nach vorne und hatten mit der letzten Aktion des Spiels sogar noch die riesen Chance auf den Lucky Punch. Genauer gesagt Michael Harzenetter, der nach genialer Flacke aus ca. 2 Metern den Torhüter anköpfte und selbst der Nachschuss aus gleicher Entfernung konnte nicht genutzt werden. Somit musste man sich am Ende nach einer guten Mannschaftsleitung mit einem 2:2 Unentschieden zufriedengeben. Mit Blick auf die Tabelle 2 verschenkte Punkte.