Unnötiger Punktverlust

Nach dem 2:1 Arbeitssieg in der Vorwoche gegen den Aufsteiger aus Markt Rettenbach wollte die Elf von Trainer Florian Huber im Derby gegen den SV Ungerhausen die nächsten 3 Punkte holen.

Die taktische Marschroute, in der Defensive gut zu stehen und offensiv die Fehler des Gegners eiskalt ausnutzen war nach exakt 3 Minuten dahin, als Fabio Hübscher nach einem unnötig produzierten Freistoß und anschließender Passivität der Günzer die Kugel völlig blank vom Fünfer nur noch über die Linie drücken musste.

Dieses Gegentor war der Weckruf für die Grün-Weißen. Nachdem Patrick Daufratshofer noch die erste Chance auf den Ausgleich liegen gelassen hatte, war es der an diesem Tag sehr aktive Niklas Kirchmayer, der nach schönem Spielzug über die rechte Seite im Rückraum bedient wurde und mit seinem strammen Abschluss zum 1:1 Ausgleich dem Torwart des SV Ungerhausen keine Chance ließ. Dieser Treffer zeigte Wirkung bei den Uhu’s! 3 Zeigerumdrehungen später wurde Koffi Adekpe nach super Ballgewinn der Günzer im Mittelfeld angespielt und dieser schickte den tief startenden Niklas Kirchmayer auf die Reise. Sein abgezockter Abschluss ins lange Eck brachte den zu diesem Zeitpunkt hochverdienten 2:1 Führungstreffer. Bis zur Pause hätte man Spiel eigentlich schon entscheiden können, allerdings blieben 2-3 sehr guten Gelegenheiten ungenutzt.