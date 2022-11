Unnötiger Punktverlust 1:1

SV HNK Slaven Stuttgart

Kreisliga A2: TSV Bernhausen II – SV HNK Slaven Stuttgart, 1:1 (0:0), Filderstadt

SV HNK Slaven Stuttgart, als Siegesanwärter bei der Reserve von TSV Bernhausen angetreten, musste sich am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Die Wetten standen zwar zugunsten von SV HNK Slaven Stuttgart. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Igor Magoci brachte SV HNK Slaven Stuttgart in der 47. Minute in Front. Die Elf von Trainer Igor Kantar stellte in der 89. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Atanas Stoyanov, Sascha Heckel und Nino Kera für David Mrsic, Josip Kljajic und Luka Mijic auf den Platz. Fabian Kopanka sicherte TSV Bernhausen II das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Kopanka den 1:1-Endstand her (95.). Schließlich gingen TSV Bernhausen II und SV HNK Slaven Stuttgart mit einer Punkteteilung auseinander.