Unnötige Unruhe zur Unzeit beim KFC Uerdingen

Für den KFC Uerdingen ist die Posse rund um das Erstrundenspiel nicht nur ärgerlich, sondern mitunter auch fatal. Aus mehreren Gründen – wobei der sportliche Aspekt dabei sogar noch vernachlässigt werden kann. Eine Disqualifikation und die ohnehin unwahrscheinliche Mini-Hoffnung auf den DFB-Pokal, eher geschenkt. Natürlich hat ein Pokalwettbewerb seinen Reiz, doch das Hauptaugenmerk aller Beteiligten sollte ohnehin auf der Liga liegen.

Härter trifft da schon der finanzielle Verlust. Als Oberligist würde der KFC, je weiter der Wettbewerb fortschreitet, gegen viele andere Teams Heimrecht genießen. Das würde natürlich Geld in die klammen Kassen spülen. Besonders Highlightspiele gegen Rot-Weiss Essen oder den MSV Duisburg locken erfahrungsgemäß deutlich mehr Zuschauer an.

Nächste Pokalgegner stünde fest

Viel schwerer als die eventuellen finanziellen Einbußen wiegt allerdings der Vertrauensverlust. Denn in dieser Phase kommt die Unruhe zur Unzeit. Wer gegen Baumberg das erste Oberligaspiel im Stadion verfolgt hat, der hat gemerkt, was für eine unfassbare Energie entstehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen, alle für ein gemeinsames Ziel kämpfen. Die Euphorie und Aufbruchstimmung, die seit Beginn der Vorbereitung stetig gewachsen ist, bekäme einen herben Dämpfer. Viele KFC-Fans hatten die Hoffnung, dass nun endlich alles besser werden würde. Gerade vor der anstehenden außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag wäre ein Vertrauensverlust fatal. Die Aufgabe, den ohnehin schon gespaltenen Klub zu einen, sie dürfte noch herausfordernder werden.

Bis Freitag war seitens des Sportgerichts noch keine Entscheidung verkündet worden. Dementsprechend stand sie auch am Donnerstag, als die zweite Pokalrunde ausgelost wurde, noch nicht fest. Daher war ein Doppellos mit den Namen beider Vereine im Topf. Als Gegner loste der ehemalige Uerdinger Paul Hahn dem Verein, der am Grünen Tisch Recht bekommt, den SV Biemenhorst zu. Ein Oberligist, der am 28. August schon zum Ligaspiel in die Grotenburg kommen wird. Unabhängig davon, welcher Klub weiter kommt, er wird ein Heimspiel haben. Also auch der KFC. Der absolute Worst Case für die Uerdinger, ein Spiel gegen Essen oder Duisburg, das dann womöglich doch nicht ausgetragen werden darf, ist mit diesem Los zwar ausgeblieben, doch der Schaden ist auch so schon groß genug.