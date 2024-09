Unnötige Punkteteilung in Egg

Unser Team war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft und bestimmte die Partie. Die Egger konzentrierten sich auf Ihr schnelles Umschaltspiel und blieben hier über das gesamte Spiel gefährlich. Durch unser Spiel ziehen sich zwei „rote Fäden“. In der Defensive wird jede Unachtsamkeit sofort bestraft, so war´s auch diesmal. Anstelle der sauberen, aber dafür nicht so schönen Lösung, den Ball zu klären, versuchten wir es spielerisch und vertändelten diesen unnötigerweise. Der Abschluss wurde unhaltbar abgefälscht und so lagen wir ab Minute 23 zurück. Der andere rote Faden, der sich durch unser Spiel zieht, ist die eklatante Abschlussschwäche. Über das gesamte Match hatten wir bestimmt 5-6 hundert-, wenn nicht sogar tausendprozentig Torchancen, die alle samt liegen gelassen wurden. Nach einem gut getretenen Freistoß von Julian Reimann, konnte Fabian Schropp den Ball im Tor unterbringen. So glichen wir in der 66. Minute zum 1:1 aus. Bis zum Schlusspfiff hätten wir gut und gerne die Führung erzielen können, doch wie bereits oben geschildert, sollte es an diesem Tag nicht mehr gelingen.

Sollte der „Knoten“ in der Offensive platzen und die nötige Kompromisslosigkeit in der Defensive wieder zurück kehren, werden auch wieder Punkte auf unser Konto wandern.