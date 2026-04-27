Unnötige Punkteteilung für die SGBM2

Die Partie war noch keine Minute alt, da lagen die Gastgeber schon mit 0:1 hinten - B. Junginger hatte einen Stellungsfehler der Hintermannschaft ausgenutzt und eingenetzt. Danach fing sich die SGBM und drehte durch Daniel Wieland und Pierre Teichmann die Partie auf 2:1 (10. und 35. Minute).

Auch nach der Halbzeit zeigte man guten Fußball und drängte auf die vermeintliche Vorentscheidung. So markierte wiederum Daniel Wieland durch einen feinen Heber über den Torwart das 3:1 (53. Minute). Dass verteidigen schon vorne los geht und Stellungsspiel das A und O in der Defensive ist, musste die SGBM auf bittere Art und Weise erfahren. Durch zwei einfache lange Bälle wurde die Abwehr augehebelt, zweimal kalt erwischt und die SG Wittislingen/Ziertheim 3 stellte innerhalb von 3 Minuten auf 3:3 durch A. Khudir und erneut B. Junginger (66. und 69. Minute). Es dauerte allerdings nur eine Zeigerumdrehung, bis der alte Abstand wieder hergestellt werden konnte und Luca Ostertag nach Vorarbeit von Seifried und Teichmann ins lange Eck vollstreckte. Aber auch diese Führung brachte die SGBM nicht über die Zeit, da man mit unnötigen Ballverlusten den Gegner nochmal ins Spiel kommen ließ. Die Quittung für dieses mit zu vielen Fehlern behaftete Spiel erhielt man in der Schlussphase, als man nach erneutem Ballverlust im Mittelfeld sich noch das 4:4 Unentschieden durch A. Khudir (83. Minute) fing.

Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter machen um am kommenden Wochenende gegen die SG Röfingen/Konzenberg 2 die Scharte wieder auszuwetzen.