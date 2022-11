Unnötige Niederlage in Solln

Überraschend steckt der TSV Solln II aktuell unten fest, hätte man sie nach starker letzter Saison doch eher im Kampf um den Aufstieg erwartet.

So kam es dann auch, dass die Gastgeber deutlich besser spielten als ihr Tabellenstand, während die Gäste aus der Blumenau die Leistung des Heimspiels gegen Forstenried nicht konservieren konnten.

Angedeutet hatte sich die Führung dennoch nicht als nach 15 Minuten ein Sonntagsschuss unhaltbar im Netz einschlug. Nur 2 Minuten später stand es schon 2:0 nach direkt verwandeltem Freistoß. Unglücklich in der Entstehung, denn trotz gewährtem Vorteil entschied die Schiedsrichterin noch auf Freistoß aus 18 Metern.

In der Folge dauerte es etwas bis die Blumenauer das Ergebnis verarbeitet hatten, wurden jedoch gegen Ende der ersten Halbzeit besser.

Nach einem guten Angriff stand der Pfosten im Weg und beinahe hätten die Sollner das Eigentor des Jahres geschossen. Aus großer Distanz ging der Ball jedoch nur an die Latte.

In der 45. Minute erzielte Veljko Jovanovic aus gut 16 Metern doch noch den, inzwischen verdienten, Anschluss nach Assist von David Vidovic.

Im zweiten Durchgang kannte das Spiel von Beginn an dann nur eine Richtung, denn die Blumenauer drängten auf den Ausgleich. Dieser sollte schnell fallen als wieder Jovanovic zur Stelle war. Nach Flanke von Andreas Breitsameter unterlief dem ansonsten sehr starken Torwart sein einziger Fehler und Jovanovic hatte keine Mühe einzuköpfen.

Nach dem 2:2 veränderte das Spiel erneut seine Richtung und die Lauf- und Einsatzbereitschaft des SVSB waren wie weggeblasen. Nur 5 Minuten später trafen die Gastgeber nach einer Ecke, als die Zuordnung nicht stimmte.

Jetzt dauerte es eine Weile und erst gegen Ende der Partie erspielten sich die Männer von Trainer Sebastian Vodermayer noch ein paar Chancen, die der sehr gute Torwart aber allesamt parierte.