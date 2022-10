Unnötige Niederlage in Osterbrock - Serie der Eintracht gerissen

Die ersten Minuten im Spiel waren dann auch ganz gut von unserer Seite, wir haben die letzte Abwehrreihe des Gastgebers gut angelaufen und immer beim Spielaufbau unter Druck gesetzt. So hatte der SCO immer wieder Probleme sich aus dem Pressing zu befreien. Der Gastgeber versuchte mit langen Bällen die eigenen schnellen Stürmer über Außen und guten Diagonalbällen in Szene zu setzen. Das 0:1 aus der 13. Minute resultierte allerdings aus einem Befreiungsschlag unserer Mannschaft. Der Ball landete bei Timo von Lintel, der mit einem guten Pass auf Matthis Müller weiterleitete, Matthis lief noch ein paar Meter, um dann den Ball am Torwart vorbei zur Führung einzuschieben. Eine weitere gute Chance hatte Timon Krüssel, der aber am Keeper scheiterte und somit eine deutlicheres Ergebnis für uns verpasste (24. Min). Quasi im Gegenzug erzielte der SCO den dann den Ausgleich. Manuel Schmitz, schloss eine Aktion aus spitzem Winkel ab und versenkte den Ball im Kasten von „Bolsi“ – 1:1 (25. Min). In den nachfolgenden Minuten gab es noch weitere Möglichkeiten für beide Mannschaften, woraus aber beide kein Kapital schlagen konnten. Noch vor der Halbzeit war unser Trainer zum ersten Wechsel gezwungen, für den verletzt-angeschlagenen Steffen Vahlhaus kam Matthis Bruns (42. Min). Bennet Wilming wechselte daraufhin auf die Außenposition und Matthis Bruns in die Innenverteidigung. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeitpause – 1:1.

Am Sonntag waren wir zu Gast beim SC Osterbrock, unserem ärgsten Konkurrenten und Mitaufsteiger aus der Vorsaison. Nach vier Spielen ohne Niederlage haben wir am Sonntag etwas unglücklich verloren. Im Vorfeld konnte durchaus ein ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften erwartet werden, da beide Mannschaften doch in etwa die gleiche Leistungsstärke im Kader haben. Erstmalig im Kader stand bei uns heute Peter Koormann (Haren) – Willkommen bei SV Eintracht Emmeln.

Im zweiten Durchgang waren wir dann wie ausgewechselt. Unser Team spielte nur noch sehr träge und statisch, ohne Tempo und dem unbedingten Willen das Spiel gewinnen zu wollen. Auch im zweiten Durchgang gab es für beide Teams Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. So war es eigentlich ein „typisches Unentschieden-Spiel“ über weite Strecken. Auch die personellen Wechsel zur zweiten Halbzeit brachten keine frischen Impulse auf unserer Seite. Für Jan Schepers und Jonas Held kamen Simon Klas und Gia-Huy Thai (46. Min). Huy handelte sich knappe 20 Minuten nach seiner Einwechselung auch prompt seine 2. Gelbe Karte ein – Trikothalten (64. Min). Drei Umdrehungen später sollte Jan Robben auf der Außenbahn für mehr Schwung sorgen – vom Feld ging The Phi Nguyen (67. Min). Den 2:1 Endstand erzielte der SCO nach einem langen Abschlag des Keepers. Unsere Abwehr unterschätzt den Ball, kriegt „das Leder“ nicht kontrolliert und Marcel Bahns haut den Ball volley ins Tor (82. Min). Ein durchaus vermeidbares Gegentor, aber passte an diesem Nachmittag und vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit ins Bild. Beide Teams können sicherlich besser spielen und kamen eigentlich nicht für einen Sieg in Frage, so hat am Ende das glücklichere Team gewonnen. Es war kein Spiel was die Zuschauer aus den Sitzen gerissen hat über die volle Distanz. Leider konnten wir unsere Serie nicht ausbauen und müssen dann am Freitag eine neue Serie starten. Zu allem Überfluss holte sich einer unserer Spieler kurz nach Spielende noch die zweite gelbe Karte in diesem Spiel ab, was GELB-ROT zur Folge hatte. Eine komplett unnötige Aktion. Das sollte in Zukunft unterlassen werden.

Weiter geht es für unser Team bereits am kommenden Freitag 28.10.2022 – dann ist DERBYTIME in Emmeln. Zu Gast an der Hanfeldstraße ist dann der TUS Haren. Freitagabend, Flutlicht und endlich wieder mal ein Liga-Derby gegen den Stadtrivalen. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Unterstützung, gebt dem Derby den Rahmen, den es verdient. Bis dahin bleibt gesund.