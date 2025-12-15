Unnötige Niederlage gegen (neuen) Tabellenführer

So entwickelte sich eine wenig ansehnliche Partie, in der es dem VfR über die gesamte Spielzeit nicht gelang, spielerische Akzente zu setzen oder eigene Torchancen herauszuspielen. Defensiv stand Bad Lobenstein zwar recht stabil und ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu, am Ende reichte dies jedoch nicht, um gegen den neuen Tabellenführer zu punkten und im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Bereits nach sechs Minuten hatte Kahla die große Chance zur Führung, scheiterte jedoch am linken Pfosten. In der 28. Minute war VfR-Keeper Jannes Warchhold dann machtlos, als die Gäste per direkt verwandeltem Freistoß aus 18 Metern verdient in Führung gingen. Kurz vor der Pause verzeichneten die Koseltaler ihr einziges Offensivzeichen, doch der Kopfball von Sebastian Mai nach Flanke von Oliver Hölzel verfehlte das Tor. Mit der knappen Gästeführung ging es in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung arm an Höhepunkten. Während Kahla die Führung souverän verwaltete, fand der VfR Bad Lobenstein keine Mittel, um die Gäste ernsthaft unter Druck zu setzen. Drei Halbchancen für die Gastgeber blieben ohne Ertrag, sodass es beim insgesamt verdienten Auswärtssieg der Kahlaer blieb.

Fazit: Nun gilt es für den VfR Bad Lobenstein, die Winterpause zu nutzen, um neue Kraft zu sammeln und in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Das Spiel zeigte jedoch auch, dass die Koseltaler mit allen Teams der Landesklasse mithalten können – dafür aber in Zukunft noch ein paar Prozent mehr aus ihrer Leistung herausholen müssen. Das Potenzial für eine erfolgreiche Rückrunde ist in der Mannschaft definitiv vorhanden.