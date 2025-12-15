Unnötige Niederlage gegen (neuen) Tabellenführer

Nach zwei Auswärtssiegen wollte der VfR Bad Lobenstein auch vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur finden. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, da die zahlreichen personellen Ausfälle nicht kompensiert werden konnten.
BERICHT von Thomas Eckert // VfR Bad Lobenstein
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung arm an Höhepunkten. Während Kahla die Führung souverän verwaltete, fand der VfR Bad Lobenstein keine Mittel, um die Gäste ernsthaft unter Druck zu setzen. Drei Halbchancen für die Gastgeber blieben ohne Ertrag, sodass es beim insgesamt verdienten Auswärtssieg der Kahlaer blieb.
Fazit: Nun gilt es für den VfR Bad Lobenstein, die Winterpause zu nutzen, um neue Kraft zu sammeln und in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Das Spiel zeigte jedoch auch, dass die Koseltaler mit allen Teams der Landesklasse mithalten können – dafür aber in Zukunft noch ein paar Prozent mehr aus ihrer Leistung herausholen müssen. Das Potenzial für eine erfolgreiche Rückrunde ist in der Mannschaft definitiv vorhanden.