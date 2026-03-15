Unnötige Niederlage gegen Direkten Konkurrenten

Die 83iger waren in der ersten halben Stunde die klar spielbestimmende Mannschaft. Die ersten Chancen durch Pakstaitis und Möller blieben aber ungenutzt (4./14.). Nach 22 Minuten gingen die Grün Weißen dann verdient in Führung....Kröckel mit dem langen Freistoß in den Sechzehner auf Schmidt und dieser nickte die Pille an Knull vorbei zum 0:1. Nach einer halben Stunde ließen die Schwarzaer dann den Gastgeber unverständlicher Weise mehr und mehr ins Spiel kommen. Erst scheiterte Bartholmeß noch mit seinem Abschluss (33.), ehe er sechs Minuten später für Alsabeck auf legte und dieser zum glücklichen 1:1 ausgleichen konnte (39.). Kurz vor dem Pausen Tee traf Kleinspehn mit seinem Knaller noch die Latte des Gäste Tores (43.). So ging es mit einen Unentschieden in die Kabinen.

Halbzeit Zwei war dann 5 Minuten alt und die 83iger gingen mit einem Super heraus gespielten Treffer wieder in Führung....Kleinspehn setzte sich über links durch passte an den Sechzehner zu Oschmann und dieser passte überragend in den Strafraum weiter zu Pakstaitis, der vollstreckte Cool zum 1:2 (50.). Vier Minuten später scheiterte auf der anderen Seite Bartholmeß freistehend aus 6m an einem Abwehrbein der 83iger (54.). Dann nach 58 Minuten der abermalige Ausgleich den Perner erzielen konnte. Nun ging der Gastgeber volles Risiko...Erst scheiterte Pollmächer freistehend kläglich (61.), ehe Bartholmeß Drei Minuten später zur 3:2 Führung einschoss (Spiel Gedreht 64.). Die 83iger hatten nach 77 Minuten ihren Tausend Prozenter zum abermaligen Ausgleich, doch Oschmann verzog aus 5m...Der Muss Rein🤷🏻‍♂️. Im Anschluß fanden die Schwarzaer auch nicht mehr das richtige Mittel um nochmals antworten zu können. So blieb es letztendlich beim 3:2 für den Gastgeber.

Diese Niederlage war mehr als unnötig und wiegt doppelt so schwer da die Konkurrenz im Abstiegskampf punkten konnte. Die Aufgaben werden auch nicht leichter, am kommenden Wochenende (Sonntag)reist man dann zum FSV Gräfenroda. Anstoß hierbei ist um 16 Uhr.