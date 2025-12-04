Unnötige Niederlage für Team 3

Nach der heftigen Klatsche aus der Vorwoche hatte sich Team 3 beim PSV Freiburg II einiges ausgerechnet. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse war dies durchaus möglich. Die ersten 20 Minuten liefen gut, man hatte Spiel und Gegner im Griff. Danach waren die Gastgeber etwas mehr am Drücker. In dieser Phase um die 30. Minute musste VfR-Keeper Felix Dahm eine Großtat vollbringen, als er einen flachen Freistoß klasse abwehrte. Sonst waren Torchancen hüben wie drüben ganz dünn gesät.

Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit war die Partie dann völlig ausgeglichen. Es stand überraschend immer noch 0:0 zwischen den beiden Mannschaften, in deren Begegnungen normalerweise die meisten Tore fallen. In der 67. Spielminute fiel dann doch das 1:0 für den PSV. Just als bei den Möhlinkickern die Rückwärtsbewegung nachließ, schlug der einheimische Torjäger Kemel Maatouk mit seinem 19. Saisontreffer zu.

In Minute 80 legten die Freiburger mit dem 2:0 durch Ben Zimmermann nach. Drei Minuten später (83.) keimte mit dem 2:1-Anschlusstor nochmals Hoffnung beim VfR 3 auf. Der eingewechselte Anatole Schmitt legte vor für David Romano, der via rechtem Innenpfosten verwandelte. Doch die Gastgeber machten kurz darauf (86.) mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf. Eine schöne Passkombination über mehrere Stationen vollendete Kemel Maatouk zu seinem nunmehr 20. Saisontor im 13. Spiel – ein Topwert! Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.