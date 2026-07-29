Unnötige Niederlage des FC Cuxhaven

Am gestrigen Dienstag gastierte mit dem ESC Geestemünde erneut ein Oberligist, aus dem Land Bremen, in Cuxhaven. Ergebnisse sind in der Vorbereitung zweitrangig, vielmehr zählt das gesamte Auftreten und die Art und Weise der Umsetzung der Spielidee. Und diese war über weite Strecken des Testspiels wieder gut. Leider verschlief der FC Cuxhaven die ersten Minuten und geriet nicht unverdient mit 0:1 in Rückstand. Danach zeigten sie aber eine enorme Reaktion und spielten stark auf. Bis zur Pause drehten sie die Partie und gingen mit einem hochverdienten 2:1 in die Pause. Zur zweiten Halbzeit wurde erneut viel gewechselt um allen Spielern mindestens 45 Minuten Spielzeit zu geben. Zwischen der 70. und 75.Minute leistete sich der FC zwei individuelle Fehler die direkt zu Gegentoren führten. Aber auch nun probierte der FC Cuxhaven nochmal alles nach vorne und drückte auf den Ausgleich. Dieser fiel dann auch völlig verdient in der letzten Minute. Leider wurde in der Nachspielzeit eine Standartsituation zu harmlos verteidigt und der ESC Geestemünde erzielte so noch den glücklichen 3:4 Siegtreffer.

„Auch heute haben wir wieder gezeigt wozu wir in der Lage sind. Gegen zwei Oberligisten haben wir gute Leistungen gezeigt. Und wenn man ehrlich ist, müssen wir heute zur Pause 4:1 wenn nicht sogar 5:1 führen. Die individuellen Fehler haben uns um den Sieg gebracht, aber das wird uns nicht umwerfen. Daraus müssen wir schnell lernen und weiterhin optimistisch und positiv bleiben. Einige Jungs merkt man die harte Vorbereitung nun auch an. In den nächsten 10 Tagen werden wir uns nun auf den Saisonstart am 07.08.26 beim letztjährigen Vizemeister BW Bornreihe vorbereiten“, so Timo Szybora direkt nach Abpfiff.