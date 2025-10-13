Unnötige Niederlage der A1-Junioren

Im Nachbarduell der beiden A-Junioren-Teams der (SG) TSV Langquaid und der (SG) SV Saal, das in der Schlussphase recht turbulent wurde, unterlagen die Gastgeber trotz einer 2:0-Führung den bissigeren Gästen mit 2:3. Die Lauerer-/Mayerhofer-Mannschaft spielte vom Anstoß weg bis fast zur 25. Minute überzeugend und überlegen und markierte zwei frühe Treffer durch Tim Schultes in der 7. Minute und Korbinian Köglmeier in der 11. Minute. Auch wenn die Kelheimer Vorstädter nach 24 Minuten zum Anschluss kamen, der 2:1-Halbzeitstand ging in Ordnung, wobei diese schon andeuteten, dass sie nicht ohne Punkte die kurze Heimreise antreten wollten.

Im zweiten Durchgang, in dem die Gelb-Schwarzen die Partie immer mehr auf ihre Seite zogen, gelang in der 69. Minute der verdiente Ausgleich. Die Begegnung schien letztlich auf ein Remis hinauszulaufen, als der amtierende Schiedsrichter mit einer krassen Fehlentscheidung die Gäste begünstigte. Den verhängten Strafstoß verwandelten diese sicher zum 2:3.

In der sechsminütigen Nachspielzeit ahndete der Unparteiische das Fehlverhalten zweier Spieler der (SG) SV Saal mit einer Zeitstrafe und einer roten Karte, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr.