"unnötige Niederlage" - Bovender SV gewinnt das Derby

In einem umkämpften Göttinger Derby sicherte sich der Bovender SV am Samstag einen hart erarbeiteten 1:0-Heimsieggegen den 1. SC Göttingen 05. Das entscheidende Tor erzielte Andi Morina in der 68. Minute mit einem sehenswerten Volleytreffer. Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten ein intensives, taktisch geprägtes Spiel, in dem viele Chancen ausgelassen wurden..

Bovenden startete mutig in die Partie und hatte in der ersten Halbzeit gleich mehrere Großchancen. „Wir laufen zweimal alleine aufs Tor zu, wollen nochmal quer spielen, aber der Pass kommt zu weit. Dann kratzt Fabi Sündram den Ball noch von der Linie,“ schilderte Bovendens Trainer Yannick Broscheit die frühen Szenen. Kurz darauf rollte ein Abschluss „über einen halben Meter auf der Linie entlang, aber keiner kriegt ihn rein,“ so Broscheit weiter.

Zur Pause blieb es torlos, wobei der Bovender Coach mit der Intensität seiner Mannschaft unzufrieden war: „Ich habe in der Halbzeit auf den Tisch gehauen, weil wir im Gegenpressing nicht gut waren. Wir waren ein bisschen träge.“ Nach Wiederanpfiff übernahm zunächst Göttingen das Kommando. „Da muss man sagen, hätten sie ein Tor verdient gehabt. Zwei, drei dicke Chancen – und Theo hält uns da im Spiel,“ so Broscheit.

Doch auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten. Nach einer Flanke kam 05-Spieler Linus Nolte zu einem gefährlichen Abschluss, den Bovendens Keeper Theo Bachmann stark parierte. „Den hält Theo überragend – eigentlich muss der Torwart den aber auch halten, weil er ziemlich mittig ist,“ analysierte Broscheit nüchtern.

Auch 05-Trainer Jozo Brinkwerth sah in dieser Phase sein Team im Vorteil: „In der zweiten Halbzeit haben wir bis zum Gegentor die größten Spielanteile gehabt. Unter anderem eine Doppeltorchance, wo ein Spieler von uns aus sechs, sieben Metern den Torhüter anschießt. Da war das 1:0 eigentlich überfällig.“

Goldener Siegtreffer

Doch das Tor fiel auf der anderen Seite – und das spektakulär. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß kombinierte Bovenden über mehrere Stationen, ehe Yannis Mettje den Ball halbhoch in den Strafraum brachte. Andi Morina nahm den Ball direkt und setzte ihn mit der Innenseite ins linke Eck – ein Traumtor. „Oben links rein – kann man schon sagen, das war ein Traumtor, hat er richtig gut gemacht,“ lobte Broscheit.

Göttingen drückte danach auf den Ausgleich, blieb aber erfolglos. „Wir haben hinten aufgelöst, viel mit langen Bällen agiert, aber Bovenden hat das alles gut wegverteidigt,“ erklärte Brinkwerth. Die beste Möglichkeit auf das 2:0 vergab kurz vor Schluss Hebun Kaplan, als sein Schuss den Innenpfosten traf.

„Wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was das Verteidigen solcher Phasen betrifft,“ sagte Broscheit zufrieden. „Alles in allem war das kein unverdienter Sieg. Ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen – aber wenn du das Tor machst und hinten die Null hältst, ist das am Ende verdient.“

Brinkwerth sah es ähnlich, wenngleich mit bitterem Unterton: „Wir haben ein bitteres Ergebnis und ich denke, aus unserer Sicht war es unnötig. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehrere Großchancen – ein Unentschieden wäre das Minimum gewesen. Aber im Fußball geht es darum, kleine Fehler auszunutzen.“