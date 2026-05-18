Unnötige Niederlage an der Salza

– Foto: Janine Volbert

Das Spiel war wieder neutralisiert und begann von vorne. Die Preussen pressten hoch und versuchte die Neustädter Offensive nicht ins laufen kommen zu lassen. Viele kleinere Fouls und Fehlabspiele im Aufbau ließen die Orlastädter nicht wie gewohnt zur Entfaltung kommen. Weißenborn prüft Torhüter Maximilian Paul mit einem Freistoß aus zentraler Position, der sich aber nicht überraschen lässt (14.). Torhüter Maximilian Paul unterschätz einen langen Ball und ist zu spät am Angreifer der Preussen Rösener dran, der abschließt. Aber Luca Schumann steht genau richtig und verhindert den Einschlag auf der Linie (15.).

Es ging gleich munter los. Noack bedient auf der linken Seite Harbauer, dessen Schuss knapp am langen Pfosten vorbeistreicht (3.). Schon mal ein erste Signal der Hausherren. Nur wenig später ist erneut Harbauer der Ausgangspunkt. An der Aussenlinie setzt er sich gegen seinen Gegner durch, flankt ins Zentrum, wo Rösener völlig blank stehend den Führungstreffer erzielt (1:0, 6.). Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Unter mithilfe von Preussentorhüter Gath, dem eine Flanke von Franz Wietasch durch die Finger rutschen lässt und Jonas Wahl das Geschenk gerne annimmt und zum Ausgleich trifft (1:1, 12.).

Bad Langensalza hatte in dieser Phase zwar weniger Ballbesitz, konnte die Partie aber kontrollieren. Die Orlastädter blieben glanzlos und konnten sich keine zwingenden Tormöglichkeiten erarbeiten. Die Preussen standen gut gestaffelt und lauerten auf ihre Möglichkeiten. Jonas Wahl versucht es mit dem Abschluss, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball, so dass Gath keine Mühe hat (20.). Einen der Oberschenkel weniger gewordenen Langensalzaer Vorstösse vergoldet gab der Torjäger der Preussen, Schleip mit seinem Kopfballtreffer zur erneuten Führung (2:1, 28.). Weißenborn flankt von der rechten Seite nach innen, wo Schleip seinem Bewacher entschlüpft ist und freistehend trifft.

Blau-Weiß ´90 versuchte die Erebniskorrektur, blieb aber zu harmlos in seinen Bemühungen. Kurz vor dem Pausenpfiff wagten sich die Preussen dann wieder in Richtung Neustädter Gehäuse. Eine Ecke kommt auf den Kopf von Meißner, aber Maximilian Paul zuverlässig, wie immer reagiert stark und wehrt den Ball ab (44.). In der Nachspielzeit der lange Einwurf von Rösener und der Schiedsrichter pfeift Handstrafstoß, nachdem der Ball Theodor Mohorn an dem Arm gesprungen ist. Nach der ungeschriebenen Regel war es vielleicht doch kein Strafstoß, denn Torhüter Maximilian Paul kann den, von Goalgetter Schleip getretenen 11-Meter parieren, so dass es mit der knappen Führung der Hausherren in die Kabinen ging.

Hier hat Trainer Jürgen Walther auf seine Spielere eingewirkt und sich dafür bei Torhüter Maximilian Paul bedankt, dass er mit seinem gehaltenen Strafstoß die Mannschaft im Spiel gehalten hat.

Die 2. Hälfte wurde dann auch besser gestaltet von den Blau-Weißen. Was am Ende fehlte, war die Belohnung für den Aufwand. Bad Langensalza versuchte mit schnellem Umschaltspiel Gefahr aufzubauen, aber die Abwehr der Orlastädter liess keine zwingenden Chancen der Hausherren zu. Erst in der Endphase der zweiten Hälfte drängten die Blau-Weißen vehement auf den Ausgleich. Theo Mohorn versucht es aus 20 Metern, aber sein Versuch geht knapp am linken Pfosten vorbei (80.). Elia Walther zwingt den jungen Gath zu einer Flugeinlage (81.). Peter Wittwer versucht den Langensalzaer Torhüter zu überraschen, kann ihn aber nicht überwinden (83.).

Wenig Entlastung aus Sicht der Preussenabwehr, aber auch die Blau-Weißen schaffen es nicht das Resultat zu verbessern. Beste Möglichkeit noch für Felix Künzel, der in der Nachspielzeit, freistehend den Ball aus 5 Metern über die Querlatte hebt, als darunter. So bleibt es am Ende bei einer unnötigen Niederlage der Blau- Weißen und dem glücklichen Dreier der Hausherren, die sich ausgiebig darüber freuten.

Am Pfingstwochenende ist dann spielfrei und am darauffolgenden Spieltag kommt der designierte Meister der Thüringenliga, Schott Jena an die Orla.

Stimmen um Spiel:

Thomas Wirth (Bad Langensalza):

„Wir haben im Vorfeld schon Bedenken gehabt, weil uns drei wichtige Spieler wirklich gefehlt haben, weil auch die Mannschaft der Stunde hierher kam. Wir haben eine überragende 1. Hälfte geliefert, eine der besten dieser Saison. Wir hätten vielleicht Zwei zu Null, oder Drei zu Null führen können. Neustadt hatte definitiv mehr Ballbesitz. In der zweiten Hälfte haben wir dann den Tempo Tribut gezollt. Wir haben dann nur noch hinten drin gestanden und mit Glück und viel Leidenschaft verteidigt. Am Ende hat man dann auch das Glück, dass der Ball dann nicht nochmal reingeht und das 2:2 wäre dann auch verdient gewesen, auf Grund der 2. Halbzeit. Am Ende war das Ergebnis glücklich, aber wir sind absolut zufrieden.“

Jürgen Walther (Neustadt/Orla):

„Irgendwann ist es soweit. Das es heute soweit ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir haben uns in der zweiten Hälfte gar nicht soviel vorzuwerfen. Ein Gegner, der tief steht, wo wir mehr Breite reinkriegen müssen, dass wir die Bälle mehr über die Aussenbahn spielen müssen, weil das Zentrum zu war. Wir schenken das mit den zwei Fehlern selber her in der ersten Hälfte. Wir haben dann aber in der zweiten Hälfte die Möglichkeiten, das selber zu lösen und wäre auch gerechtfertigt gewesen. Die Moral ist trotzdem gut, weil wir nicht aufgesteckt haben und bleiben positiv. Im Unterschied zu den letzten Spielen machen wir heute nur eine Chance rein, im Gegensatz zu den vergangenen Spielen. Wir haben eine richtig gute Rückrunde, aber das Ergebnis heute ist super ärgerlich und musste nicht sein.“