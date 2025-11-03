Unnötige Niederlage

Wichtige Punkte wollten wir gegen den Tabellenletzten holen und zeigen von Anfang an eine spielerisch gute Leistung. Wir kommen immer wieder gefährlich vors Tor und können durch Emma in der 15. Minute in Führung gehen. Trotz weiterer Chancen können wir die Führung nicht weiter ausbauen. Auch nach dem Wiederanpfiff bleiben wir weiter gut im Spiel. In der 61. Minute dann der Rückschlag, nachdem der Ball beim nassen Boden durchrutscht und die Gäste zum 1:1 einschieben können. Nach einer Ecke kann Saaldorf sogar in Führung gehen. Zwar kämpfen wir bis zum Ende, kommen aber nicht mehr zurück und verlieren sehr unglücklich das Spiel.

Weiter geht’s nächste Woche auswärts gegen Langengeisling.