Unnötige Niederlage

Mit dem klaren Ziel, drei Punkte zu holen und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, reiste die zweite Mannschaft des FC Herrliberg nach Rüti.

Auf dem schwer bespielbaren Herbstrasen war von Beginn an klar, dass dies kein einfaches Spiel werden würde.

Herrliberg startete engagiert, setzte Rüti mit hohem Pressing früh unter Druck und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Nach rund 20 Minuten kam es zu einer strittigen Szene: Nach einem überharten Einsteigen des Rütemer Innenverteidigers griff der Schiedsrichter zwar zur gelben Karte, zog sie drohend aus der Tasche – zeigte sie aber nicht. Nur wenige Minuten später folgte das nächste grobe Foul desselben Spielers, diesmal blieb dem Unparteiischen nichts anderes übrig, als die Verwarnung auszusprechen.

Die junge Herrliberger Mannschaft liess sich davon nicht beirren und erspielte sich einige Chancen. Theo Müller, nach langer Verletzungspause zurück, umspielte den Torhüter, schloss aber zu zögerlich ab. Kurz darauf setzte sich Joel Buri auf dem linken Flügel durch, scheiterte jedoch mit einem wuchtigen Abschluss am stark reagierenden Keeper.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend zerfahren. Der tiefe Platz erschwerte den Spielaufbau, auf beiden Seiten dominierten lange Bälle. Die eingewechselten Herrliberger brachten zwar frische Beine, konnten das Spiel aber nicht entscheidend beeinflussen.