Unnötige Niederlage

Selten suchte der SV Maierhöfen allerdings den Abschluss, obwohl man immer wieder durchkam. So musste ein Fernschuss von Angelika Zeh her um 0:1 in Führung zu gehen (25. Min.). Leider währte der Vorsprung nicht lange. Nach einem guten Ball in die Schnittstelle war Leonie Krug auf und davon und schob zum Ausgleich ein (33. Min.). In der Folgezeit spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld statt. Zwar hatte der SVMG noch einige Eckbälle und der SVA noch die ein oder andere gute Chance nach Gassenbällen aber ein Tor wollte nicht mehr fallen.

Von Anfang an entwickelte sich auf dem tiefen Geläuf des SV Achberg ein kampfbetontes Spiel. Beide Teams schenkten sich nicht viel und ließen dem Gegner wenig Raum. Trotzdem versuchten beide Mannschaften auch spielerisch zum Erfolg zu kommen. Versuchte es der SVA meist mit Pässen in die Schnittstelle griff der SV Maierhöfen zunächst über außen an.

Die Gäste aus Maierhöfen kamen in der 2. Halbzeit zunächst nicht richtig ins Spiel. In allen Mannschaftsteilen passte die Zuordnung nicht mehr und so baute man den Gastgeber auf. Der agierte in der 2. Halbzeit eigentlich nur noch mit langen Bällen, die man leider nicht mehr unterbinden konnte. So musste die Defensive in viele Laufduelle, in denen man aber immer retten konnte.

Mit zunehmender Spieldauer kam man wieder besser ins Spiel, wobei man selber auch zunehmend mit langen Bällen arbeitete. Gerade als man das Spiel wieder im Griff zu bekommen schien, musste man nach einem fragwürdigen Elfmeter den Führungstreffer der Gastgeber durch Leonie Krug hinnehmen (73. Min.). Das schien ein Wachrüttler gewesen zu sein. Denn in der Folgezeit versuchte der SVMG nochmals alles, um den verdienten Ausgleich zu erzielen. Man hatte nochmals ein paar gute Chancen. So wurde ein Tor von Denise Haider wegen Abseits nicht anerkannt und zwei bis drei gute Torchancen wurden leider ausgelassen. Auch der SVA seinerseits hatte noch die ein oder andere gute Chance nach Konterangriffen.

Ein Remis wäre verdient gewesen. So fuhr man leider mit einer knappen und unnötigen Niederlage nach Hause. An der Einstellung hat es nicht gelegen, die hat gepasst. Mehr Selbstvertrauen und mehr Konsequenz in der ein oder anderen Situation und dann klappt das auch mit den Punkten.