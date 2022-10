Unnötige Hektik beim letztendlich verdienten Erfolg des Tabellenführer

Als derzeitiger Klassenprimus erfüllten die Fußballerinnen des SV Leerstetten sämtliche Prognosen und holten gegen die aus dem Tabellenkeller angereisten oberfränkischen Kickerinnen des SV Reitsch ihren 9. Dreier am 9. Spieltag der Landesliga Nord. Noch vor der Pause sorgten vier SVL-Treffer dafür, dass die Erwartungen der heimischen Fans unter den 120 Zuschauern auf der Waldsportanlage, wenigstens einigermaßen erfüllt wurden. Nach einer 4:1 Pausenführung stand es am Ende 4:2 für den Tabellenführer.

Leerstetten übernahm sofort die Initiative und provozierte damit Unsicherheiten in der Abwehrreihe der Oberfränkinnen. Nach einer konfusen Ballabwehr schaltete Tamara Loukas im gegnerischen Sechzehner am schnellsten und hatte, allein vor Torfrau Lena Hofmann, keine Mühe zum 1:0 zu vollenden. (1.). Kurz darauf stand es bereits 2:0. Ein hoch in Richtung Tor geschlagener Ball aus dem Mittelfeld war vermutlich als Flanke gedacht, landete dann aber, zur Überraschung aller, knapp unter dem Balken direkt im Netz. (6.). SVR-Keeperin Hofmann war hier wohl nicht ganz unschuldig. Nachdem Katrin Hauffenmeyer mit ihren Drehschuss aus 20 Metern knapp am langen Pfosten vorbeigezielt hatte (16.), kamen auch die Gäste zu ihrer ersten Torannäherung. Den Distanzschuss pflückte SVL-Keeperin Amanda Stahl jedoch sicher aus der Luft (20.). Hauffenmeyers zweiter Versuch brachte dann die 3:0-Führung für Leerstetten (27.). Sie hatte sich gegen zwei Gegenspielerinnen durchgesetzt und zog vom Sechzehnereck aus unhaltbar ins lange Eck ab. Unmittelbar nach Wiederanpfiff sorgte ein direkter Freistoßtreffer von Linda Querfurth unter den Querbalken zum 3:1 für Überraschung bei den Zuschauern und Hoffnung für die Gäste (28.). Die Gastgeberinnen wollten diese Hoffnung nicht weiter schüren, setzten sich für geraume Zeit am Reitscher Strafraum fest und kamen so zu einigen gefährlichen Standardsituationen. Die Erste konnte Selina Perzl nicht nutzen. Ihren Kopfball nach Ecke von Annalena Herzog setzt sie knapp über die Latte (33.). Bei der Zweiten landete die Kugel zwar im Tor, aber der Treffer durch Hauffenmeyer, wurde vom Unparteiischen, unter Prodest der Leerstettener Bank, nicht gegeben und dafür auf Freistoß wegen vorherigem Foulspiel an Perzl entschieden, der aber nichts einbrachte. Kurz vor der Pause fiel dann nach Eckball von Herzog der schon lange in der Luft liegende vierte Treffer doch noch. Freund und Feind stiegen zum Kopfball hoch. Anna Schneider war dann zuletzt wohl unglücklich am Ball bevor dieser per Eigentor zum 4:1 die Torlinie überquerte (41.).