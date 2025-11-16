Unnötige Heimniederlage im Derby

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

15. Spieltag

Samstag, 15. November 2025, 12.30 Uhr:

ASV Michelfeld II – FC Troschenreuth II 2:3 (2:2)

Die Gastgeber aus der Oberpfalz (zuletzt fünf Heimsiege) begannen im Vergleich zur Vorwoche beim 1:1 beim Letzten FC Pegnitz mit Aushilfs-Torhüter Jakob Küffner und Mittelstürmer Marco Wöhrl (war letzte Woche krank) für Stammkeeper Luca Deml (Schulterverletzung) und Constantin Neukam (zunächst auf der Ersatzbank) – vom Stamm fehlten Luca Deml, Jan Eschenweck, Luca Schäffner und Albert Yapiciyan. Die Gäste aus dem benachbarten Oberfranken (fünf Siege in Folge, darunter vier zu Hause) liefen dieses Mal mit Sebastian Bauer, Sebastian Geier, Nurlan Marx und Michael Sebald für Timo Kruse und Max Breivogel (letzte Woche im Flex-Spielsystem Neun gegen Neun gegen den TSV Elbersberg II 10:1 gewonnen) auf – es waren ebenfalls vier Mann nicht dabei: Timo Kruse, Jan Madalsky, Max Breivogel und Joao Rodrigues.

Die Heimmannschaft wurde anfangs bei zwei aussichtsreichen Angriffen durch Abseitspositionen zurückgepfiffen, kassierten bei einem Deckungsfehler das frühe 0:1, vergaben den Ausgleich, leisteten sich noch mal einen Abwehr-Bock zum 0:2, konnten aber dann zwei von drei Chancen zumindest zum 2:2-Halbzeitstand verwerten. Nach einem Pass von links auf die halbrechte Seite stand Marco Maltschik dann völlig frei vor Keeper Küffner und schoss die Kugel dann einfach ins Tor (9.). Auf der anderen Seite war auf Steckpass von Julian Thumbeck der ASV-Torjäger Marco Wöhrl frei durch, wurde aber beim Torschuss noch von Innenverteidiger Oliver Untch geblockt (16.) und nach einem beherzten Solo über die rechte Seite wehrte Gäste-Keeper Kilian Dettenhöfer einen Schuss von Thomas Kohl ab (23.). Eine Minute später waren sich zwei ASV-Verteidiger in zentraler Position nicht einig über die klare Klärung des Balles aus der Gefahrenzone, Knipser Oltean spekulierte auf einen Abwehrfehler, spritzte quasi dazwischen und lochte das Leder links oben ein. Der wieder einsatzfreudige Thomas Kohl (seit letzten Sonntag 40 Jahre jung) setzte sich in Minute 31 über links durch, doch sein Schuss vom Sechzehner wurde noch abgeblockt. Auf Freistoßflanke von Max Gsell in die Box gelangte der Ball dort in halbrechter Position schließlich zu Nico „Junior“ Brendel, der flach links unten einschoss. Fünf Minuten vor der Pause wurde auf Zuspiel des fleißigen Kohl Fabian Friedl halblinks im Strafraum von FCT-IV Oliver Untch gecheckt und Julian Thumbeck verwandelte den Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Die Gäste, die auf Konter setzten, versuchten ihren Stürmer-Routinier Christian Oltean (gegen die zwei ASV-IV Max Gsell und Xaver Eisend) in Szene zu setzen. Die beiden erzielten Tore waren die einzigen klaren Torchancen der FCT-Reserve, die sich weitestgehend auf Defensivarbeit konzentrierte, in den ersten 45 Minuten.