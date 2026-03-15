Unnötige Heimniederlage gegen Ebermergen: Dillingen rutscht ab

Trotz seines Frührungstreffers musste Jasjot Padda mit seiner SSV Dillingen zum Frühjahrsrundenauftakt eine genauso späte wie bittere 1:2-Heimniederlage gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf hinnehmen. – Foto: SSV Dillingen

Nicht ganz unverdient behielt die leidenschaftlich ackernde SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf tief in der Nachspielzeit die Oberhand im Donaustadion, Marco Grühl erzielte nach Vorarbeit von Michael Fritz den Wirkungstreffer gegen Dillingen (90. Spielminute +6). Die gastgebende SSV hielt in einer rassigen Partie lange Zeit gut dagegen und verdiente sich die 1:0-Führung durch Jasjot Padda, der die fahrige Spieleröffnung der Gäste durch energisches Nachsetzen empfindlich gestört hatte, redlich (18.). Doch das intensive Match hatte einige Körner gekostet, weshalb die SSV die insgesamt 24-minütige Unterzahl am Ende teuer bezahlen musste und durch die Erfolgserlebnisse der direkten Konkurrenz auf einen Abstiegsrelegationsrang abrutschte.

Insgesamt war es eine gute, kurzweilige Kreisligapartie auf Augenhöhe mit Chancen hüben wie drüben. Die größte Einschussgelegenheit für die Spielgemeinschaft in Durchgang eins hatte Ebermergens Kapitän Stefan Falch vom Elfmeterpunkt, Tim Scheithauer hatte SSV-Kapitän Lavdim Isufi aus kurzer Distanz an den abgespreizten Arm geschossen: Doch Keeper Michael Wagner "roch den Braten" und fischte den Strafstoß aus der vom Schützen aus gesehen rechten unteren Ecke in Klassemanier (44.).