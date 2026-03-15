Unnötige Heimniederlage gegen Ebermergen: Dillingen rutscht ab

Nicht ganz unverdient behielt die leidenschaftlich ackernde SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf tief in der Nachspielzeit die Oberhand im Donaustadion, Marco Grühl erzielte nach Vorarbeit von Michael Fritz den Wirkungstreffer gegen Dillingen (90. Spielminute +6). Die gastgebende SSV hielt in einer rassigen Partie lange Zeit gut dagegen und verdiente sich die 1:0-Führung durch Jasjot Padda, der die fahrige Spieleröffnung der Gäste durch energisches Nachsetzen empfindlich gestört hatte, redlich (18.). Doch das intensive Match hatte einige Körner gekostet, weshalb die SSV die insgesamt 24-minütige Unterzahl am Ende teuer bezahlen musste und durch die Erfolgserlebnisse der direkten Konkurrenz auf einen Abstiegsrelegationsrang abrutschte.
Insgesamt war es eine gute, kurzweilige Kreisligapartie auf Augenhöhe mit Chancen hüben wie drüben. Die größte Einschussgelegenheit für die Spielgemeinschaft in Durchgang eins hatte Ebermergens Kapitän Stefan Falch vom Elfmeterpunkt, Tim Scheithauer hatte SSV-Kapitän Lavdim Isufi aus kurzer Distanz an den abgespreizten Arm geschossen: Doch Keeper Michael Wagner "roch den Braten" und fischte den Strafstoß aus der vom Schützen aus gesehen rechten unteren Ecke in Klassemanier (44.).
Nach der Pause waren die Kreisstädter eigentlich weiterhin gut im Spiel, verloren aber selbstverschuldet den Faden, weil sie sich viel zu sehr mit Referee Steffen Brenner (SC Nähermemmingen-Baldigen) und dessen Assistenten befassten, denen aber eigentlich kaum ein Vorwurf zu machen war. Ob es der eine oder andere SSV-Akteur irgendwann noch lernt, nicht wegen jeder Kleinigkeit eine Diskussion auszulösen und deswegen den Fokus zu verlieren, darf an dieser Stelle durchaus in Zweifel gezogen werden... Zunächst handelte sich Adonis Isufi wegen eines Foulspiels im Mittelfeld eine Zeitstrafe ein (69.), um drei Minuten nach seiner Rückkehr auf das Spielfeld nach Einsteigen gegen Gästekeeper Jonas Bonn dieses mit der Ampelkarte endgültig verlassen zu müssen - eine harte, aber auch durchaus vertretbare Entscheidung! Von ihm als erfahrenem Führungsspieler muss aber hier insgesamt mehr Cleverness erwartet werden. Zudem vergab Padda in Unterzahl und aus aussichtsreicher Position die Vorentscheidung für Dillingen (77.), ehe Andreas Göttler nach Assist von Tim Scheithauer ausgleichen konnte (79.).