Unnötige Heimniederlage für den FV Wüstenrot

*** Heimniederlage gegen Obersulm ***

0:1 Benjamin Fuchs 16', 1:1 Jan Kafka 53', 1:2 Deniz Isgören 80', 1:3 Moritz Hußlik 87'

Unser FV Wüstenrot verliert zuhause gegen den FC Obersulm mit 1:3.

Den Druck in der ersten Viertelstunde können die Gäste in der 16. Minute durch Fuchs in eine Führung umsetzen.

In der Folge kommt der FVW besser in die Partie, kommt aber zu keinem Torerfolg bis zum Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit erzielt Jan Kafka dann in der 53. Minute den Ausgleich für unseren FV Wüstenrot.

Nun ist der FVW das bessere Team, wird aber vor dem Tor der Gäste nicht zwingend genug. In der 80. Minute kann Isgören dann einen Patzer des FVW, zur erneuten Führung nutzen.

Nun muss der FVW aufmachen und fängt sich in der 87. Minute den entscheidenden Treffer durch Hußlik zum 1:3 Endstand.

Bittere und unnötige Niederlage am heutigen Tag gegen den FC Obersulm.

Nun heißt es Mund abwischen und kommende Woche gegen den SV Dimbach wieder angreifen.

*** Vorschau ***

FV Wüstenrot vs. SV Dimbach

Sonntag 09.11. // 14:30 Uhr

Euer

FV Wüstenrot

