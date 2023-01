Unnötige Heimniederlage

Eine unnötige Niederlage für unsere zweite Mannschaft. In einer vom Ballbesitz ausgeglichenen ersten Hälfte hatte nur der TVN zwingende Möglichkeiten. Bereits nach 2 Minuten stand Stavros Andreadis vor dem mehr oder weniger verwaisten Tor. Anstatt den Ball im Tor unterzubringen schoß er den zurückgeeilten Abwehrspieler an. Nach eine viertel Stunde schoß Stavros Andreadis aus guter Position drüber. Bei der Hereingabe hätte es zudem Handelfmeter für den TVN geben können. Wieder Stavros Andreadis in Minute 36 -diesmal an den Pfosten. Somit ging es torlos in die Katakomben. Direkt nach der Pause kassierte man im Anschluss an eine Ecke das Gegentor. Praktisch im Gegenzug hatte, und wieder, Stavros Andreadis den Ausgleich auf dem Fuß, schoß aber knapp drüber. Der überraschende Rückstand führte aber wieder zu Diskussionen innerhalb der Mannschaft die in der Folge vollkommen den Faden verlor, weshalb die Gäste nach 65 Minuten das verdiente 2:0 erzielen konnten. Keine fünf Minuten später folgte dann das entscheidende 3:0. Tim Widmann gelang in der Nachspielzeit mit einem schönen Schuss noch der Ehrentreffer. Dies war zudem auch sein erstes Tor im Nebringer Trikot.