Unnötige Auswärtsniederlage im Lokalderby

In der 13. Minute führte eine Unachtsamkeit in der Abwehr zur 1:0 Führung, für das der Mingolsheimer Adrian Margetic verantwortlich zeichnete. Ab diesem Moment verpuffte die mitgebrachte Energie, weil man aus dieser Partie endlich wieder Punkte mitnehmen wollte.

Obwohl in der Anfangsphase der Begegnung die ersten Angriffe zu Hoffnung Anlass gaben, als zwei, drei vielversprechende Möglichkeiten eine positive Grundstimmung hätten erzeugen können.

Die Heimelf nahm mit einfach strukturierten Spielzügen das Geschehen in die Hand, während Östringen sich immer mehr verzettelte und auch zwischenzeitlich beste Chancen ausließ.

Als dann auch bei Gästestürmer Florian Beil eine Verletzung wieder aufbrach und auch nach der Pause der zweite Stürmer Marius Bentheimer ersetzt werden musste, konnte sich der TuS in Ruhe die unorthodoxe Spielweise der Blauen anschauen und entsprechend reagieren.

Gegen Ende der ersten Hälfte waren die Gastgeber näher am 2:0 als der FCÖ beim möglichen Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit dümpelte das Geschehen vor sich hin. Das zahlreiche Publikum sah wenige durchdachte Aktionen auf beiden Seiten und erst Ende von Halbzeit 2 führte in der 80. Minute Sebastian Rohms direkte verwandelte Ecke zur 2:0 Führung für Mingolsheim

Vorausgegangen war ein weiteres übersehenes Abseits des Linienrichters, der die richtige Regelauslegung mehrfach nicht beherrschte, da er häufig nicht auf der Höhe des Geschehens war.

Zwei Minuten vor Spielende traf Perparim Feta aus dem Gewühl heraus noch zum 1:2 Anschlusstreffer, wobei in der Nachspielzeit der aufgelöste Abwehrverband das 3:1 Endergebnis durch Robin Kessler zuließ.

Leider konnte die Reserve des FC Östringen in fast allen Begegnungen nie mit ihrer Stammbesetzung antreten und der Ausfall spielentscheidender Akteure machen sich immer mehr in einer dünnen Spielerdecke bemerkbar. Ein besonderes Lob gebührt daher auch wieder Jens Knaus, der sich erneut zur Verfügung stellte, obwohl er seit letzter Saison seine Fußballstiefel an den Nagel gehängt hat. Ebenso erwähnenswert war der Einsatz der Jungen, die zum Teil noch in der A-Jugend spielen.

(R.J./E.O.)