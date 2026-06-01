Unnötige Auswärtsniederlage

Nach zuletzt guten Leistungen reiste der TSG Zell u. A. II mit Rückenwind zum SC Uhingen II

und wollte an die aufstrebende Form der vergangenen Wochen anknüpfen. Den ersten

Nadelstich setzte jedoch Uhingen nach einem Durcheinander nach einem Eckball zum 1:0.

Doch Zell ließ sich nicht beirren und antwortete mit einem schön herausgespielten Tor: Julian

Rau legte clever in den Rückraum auf Nils Leibold, der den Ball ins Eck schlenzte. Eine

Partie auf Augenhöhe zeichnete sich ab. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Uhingen jedoch

erneut zu und ging mit dem 2:1 in die Kabine.

Was in der Halbzeit gut aussah, war nach dem Wiederanpfiff schnell Geschichte. Der TSG

fand nicht konzentriert in die zweite Hälfte und Uhingen nutzte das konsequent aus. Zwei

weitere Treffer brachten die Vorentscheidung zum 4:1. Paul Schnizler gelang für die Gäste

noch der Treffer zum 4:2 Endstand, der das Ergebnis jedoch nur noch kosmetisch

verschönerte.

Fazit: In der ersten Hälfte war der TSG ein ebenbürtiger Gegner und hätte durchaus mehr

mitnehmen können. Der verschlafene Beginn der zweiten Halbzeit war jedoch der

entscheidende Knackpunkt und macht das Ergebnis am Ende verdient.

J.V.