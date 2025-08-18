Unnötige Auftaktniederlage Verlinkte Inhalte Verbandsliga TSG Weinheim Reichenbach

Das mit Spannung erwartete Auftaktspiel unserer 1. Mannschaft im Edeka Völkle – Stadion brachte dem TSV leider nicht den gewünschten Erfolg, denn am Ende behielten die Gäste aus Weinheim mit 2:0 die Oberhand und sicherten sich die ersten drei Punkte. Zu Beginn merkte man beiden Teams eine gewisse Verunsicherung an, da bei unserer Elf zahlreiche Stammkräfte ersetzt werden mussten und bei den Weinheimern gleich sechs Spieler der A – Junioren – Verbandsliga – Meistermannschaft in der Anfangsformation standen. Beide Mannschaften versuchten aus einer strukturierten Defensive heraus zu agieren, sodass die Partie nicht sonderlich temporeich war und sich das Hauptgeschehen weitestgehend im Mittelfeld abspielte.

Nach einer torlosen ersten Hälfte mit wenigen Torabschlüssen begann die zweite Halbzeit mit einem Paukenschlag, denn eine Hereingabe von der linken Seite ließ die TSV – Abwehr passieren, am langen Eck wartete Weinheims Kühne, der problemlos zur Gästeführung einköpfen konnte. Nun besann sich unsere Mannschaft mehr ihrer Stärken, steigerte das Tempo, und da man nun auch etwas schneller in die Spitze spielte, ergaben sich zwangsläufig auch Torchancen. Nigliazzos Ausgleich verhinderte ein Abwehrbein auf der Torlinie, bei Muslers Versuch stand der Pfosten im Weg, dazu gab es noch weitere hochkarätige Möglichkeiten, die aber samt und sonders nicht genutzt wurden. So kam es, wie es kommen musste, denn in der Nachspielzeit schlossen die Gäste einen ihrer wenigen Konter mit dem zweiten Treffer ab und zementierten so ihren etwas glücklichen Auswärtsdreier. TSV 05 Reichenbach: Timo Becker, Max Rabsteyn, David Böhm (67. Rafael Mielke), Robin Müller, Christian Tom Schmidt, Nico Kremer, Fabio Scherer (88. Sali Noci), Julius Weiß, Leon Schales (60. Nils Musler), Nick Huditz, Antonio Nigliazzo