Unnötige Auftaktniederlage

Das mit Spannung erwartete Auftaktspiel unserer 1. Mannschaft im Edeka Völkle – Stadion brachte dem TSV leider nicht den gewünschten Erfolg, denn am Ende behielten die Gäste aus Weinheim mit 2:0 die Oberhand und sicherten sich die ersten drei Punkte.
Zu Beginn merkte man beiden Teams eine gewisse Verunsicherung an, da bei unserer Elf zahlreiche Stammkräfte ersetzt werden mussten und bei den Weinheimern gleich sechs Spieler der A – Junioren – Verbandsliga – Meistermannschaft in der Anfangsformation standen. Beide Mannschaften versuchten aus einer strukturierten Defensive heraus zu agieren, sodass die Partie nicht sonderlich temporeich war und sich das Hauptgeschehen weitestgehend im Mittelfeld abspielte.
Nach einer torlosen ersten Hälfte mit wenigen Torabschlüssen begann die zweite Halbzeit mit einem Paukenschlag, denn eine Hereingabe von der linken Seite ließ die TSV – Abwehr passieren, am langen Eck wartete Weinheims Kühne, der problemlos zur Gästeführung einköpfen konnte. Nun besann sich unsere Mannschaft mehr ihrer Stärken, steigerte das Tempo, und da man nun auch etwas schneller in die Spitze spielte, ergaben sich zwangsläufig auch Torchancen. Nigliazzos Ausgleich verhinderte ein Abwehrbein auf der Torlinie, bei Muslers Versuch stand der Pfosten im Weg, dazu gab es noch weitere hochkarätige Möglichkeiten, die aber samt und sonders nicht genutzt wurden. So kam es, wie es kommen musste, denn in der Nachspielzeit schlossen die Gäste einen ihrer wenigen Konter mit dem zweiten Treffer ab und zementierten so ihren etwas glücklichen Auswärtsdreier.
TSV 05 Reichenbach: Timo Becker, Max Rabsteyn, David Böhm (67. Rafael Mielke), Robin Müller, Christian Tom Schmidt, Nico Kremer, Fabio Scherer (88. Sali Noci), Julius Weiß, Leon Schales (60. Nils Musler), Nick Huditz, Antonio Nigliazzo
Trainer: Nico Ruppenstein, Marius Schäfer
TSG 62/09 Weinheim: Marcus Retter, Robert Langer (80. Joel Kasango), Georgios Roumeliotis, Finn Jörg Hoffmann, Argirios Goulas (70. Mohammad Biazid), Milad Hussaini (66. Rahman Jawadi), Lennox Schmitt, Jermain Schranz, Marc Berger, Lias Kühne, Fabian Czaker (84. Kajally Njie)
Trainer: Georgios Roumeliotis, Marcel Hofbauer
Schiedsrichter: Marvin Tieker (Pforzheim)
Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Lias Kühne (49.), 0:2 Rahman Jawadi (90.+4)
Nach der Auftaktniederlage muss unsere Elf bestrebt sein, am nächsten Sonntag erstmals zu punkten, doch diese Aufgabe wird enorm schwer, denn man gastiert beim 1. FC Bruchsal, einem der meistgenannten Aufstiegsfavoriten, der allerdings am ersten Spieltag eine Niederlage auch nicht verhindern konnte.
Unsere Elf wird aus diversen Gründen wieder nicht in Bestformation antreten können, doch jedes Spiel beginnt bei Null, und warum soll dem TSV in Bruchsal keine Überraschung gelingen ?
Spielbeginn im Städtischen Stadion in Bruchsal ist am Sonntag um 17 Uhr. Anschließend hat die Mannschaft nur einen Tag Pause, ehe sie am Dienstag, 26.08., um 19 Uhr die GU/Türk. SV Pforzheim empfängt.