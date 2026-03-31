Unnötige 2:3-Heim-Niederlage

Die Gäste machten aus ihren 3 richtigen Tor-Chancen, ihre 3 Tore. Mehr geht nicht. Normalerweise kann unser Team aus diesem Spiel nicht als Verlierer gehen, denn es gab Torchancen im Minutentakt. Unser Abwehr-Verbund war aber beim 1. Tor noch im Tiefschlaf und beim 3.:2-Siegtor für die Gäste nur noch im Vorwärtsgang. Wie gesagt; "Drei Konter, drei Tore". Gefahr brachten dann noch die weiten Einwürfe eines Union-Spielers. Es war ansonsten ein typisches 0:0-Spiel. Die Gäste hatten im Torwart und im Einwerfer ihre besten Kräfte. Unser Tom Meyer hatte heute das Pech "gepachtet", denn Tom macht normalerweise diese Torchancen alle rein. Es sollte nicht sein. Eine ganz starke Partie lieferte nach seiner Einwechslung zur 2.HZ. Samuel Appiah.

Trotzdem darf man gegen so eine Mannschaft nicht zweimal verlieren. Das Hinspiel in Tornesch verlor unser Team nach schwachem Spiel ja auch mit 1:2. Das ist Fakt! Es hat sich herausgestellt, dass man 2.Herren-Teams von höherklassig spielenden 1.Liga-Teams nicht ernst nimmt. Das ist leider ein großer Fehler. Leider, leider können sich die Verbände ja nicht einigen, dass alle 2.- 3 oder 4. und U21/U23 -Teams ihre Extra-Ligen bekommen, denn welche 1.Liga spielt schon gerne gegen derartige Teams.

Freude kommt auf, dass jetzt endlich unsere gesponserte Lautsprecheranlage (erstmal nur mit 2 statt 4 Lautsprechern und provisorisch installiert) in Betrieb genommen werden konnte. Alles hat super funktioniert. Jetzt fehlt nur noch die ordnungsgemäße Anbringung aller 4 Lautsprecher an zwei Flutlichtmasten und die Verlegung der Lautsprecherkabel von der Anlage (befindet sich im Imbissstand) zu den 4 Lautsprechern. Dann ist ein weiterer optimaler Service für unsere Besucher im TuS Holstein-Fußball Nachwuchs- und Herren-Bereich für ihre Turniere/Veranstaltungen bzw. Spielen gegeben.