„Unnötig spannend gemacht" – Penzberg besiegt FCD II

1. FC Penzberg vs FC Deisenhofen U23 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Mit einem 2:0-Heimsieg distanziert der FC Penzberg den Tabellennachbarn FC Deisenhofen II in der Bezirksliga Süd. Damit lebt auch die Minimalchance zum Erreichen des Aufstiegsrelegationsplatzes weiter. Sepp Siegert sprach hinterher von einem Spiel „ohne großen Aufreger“. Tendenziell emotionslos, aber seitens der Hausherren sei deutlich erkennbar gewesen, dass „wir unbedingt gewinnen wollten“.

Penzberg startete in gewohnter Aufstellung – nur Samir Neziri war privat verhindert – und der ersten Top-Chance durch Dominik Bacher. Die zuletzt von Trainer Max Bauer angesprochene Chancenverwertung nahm am Samstag ihre Fortsetzung. „Im letzten Drittel wieder zu oft und leicht Bälle verloren“, moniert Siegert. Schafften es die FC-Kicker aber bis vors gegnerische Tor, wurde es sofort gefährlich. Beim Doppelpass durchs Zentrum legte Bacher per Hacke auf Florian Langenegger ab – und schon stand es 1:0. Die Arbeit gegen den Ball passte indessen einmal mehr. Siegert konnte sich an keinen ernsthaften Vorstoß oder gar Torschuss der Gäste erinnern. Es war eines der typischen FCP-Spiele. Der Gegner wird unter Kontrolle gebracht, der Ball zirkuliert ordentlich durch die eigenen Reihen – allein das Resultat lässt zu wünschen übrig.