Unnötig spannend gemacht - Elxleben bucht nächste Runde

SF-Trainer Falk Buchmann konnte wieder auf eine größere Personaldecke zurückgreifen. Vor ca. 100 Zuschauern begann die Partie etwas zerfahren und keiner Mannschaft gelang es zunächst klare Chancen herauszuspielen. Mit zunehmender Spieldauer schaffte es die SG aber vermehrt die nicht immer sattelfeste Abwehr der Gäste unter Druck zu setzen. Das 1:0 war dann aber eher ein Zufallstreffer. Nach langem Ball von Herrmann schlug der Verteidiger über den Ball und Tom König netzte zum Führungstreffer (37.). Jetzt war Elxleben wachgeküsst. Nach schöner Vorarbeit von Hoffmann köpfte Ken Fabig aus Nahdistanz das 2:0 (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff fiel sogar noch das 3:0. Nach langem Einwurf köpfte König seinen zweiten Treffer bzw. lenkte ein Verteidiger seinen Kopfball in die eigenen Maschen (45+1).

Nach der Halbzeit zunächst das gleiche Bild. Elxleben spielte kontrolliert und Schöndorf suchte nach einem Erfolgsmittel. Schöndorf – die sich in der 1. Halbzeit keine zwingende Chance erspielen konnten – versuchte es nun noch mehr mit langen Diagonalbällen. Einer dieser Bälle überwand schließlich die Verteidigung der SG und die präzise Hereingabe drückte Pollmächer zum 1:3 an Keeper Hoffmann vorbei (55.). Der Gegentreffer schien Elxleben noch einmal anzustacheln. Folgerichtig fiel nach einem Ballverlust der Gäste das 4:1. Erneut hieß der Torschütze Tom König, der somit seinen ersten Dreierpack der Saison schnüren konnte. Wer jetzt dachte, dass das Spiel entschieden sei, lag wie so oft im Fußball falsch. Nach einem berechtigen und sicher verwandelten Handelfmeter in der 74. und einem „Murmeltor“ in der 90. Minute musste die SG am Ende noch einmal etwas zittern. Solche Nachlässigkeiten darf man sich in den nächsten Spielen nicht erlauben und schmälern den letztlich verdienten Heimerfolg etwas.