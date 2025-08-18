„Unnötig schwer gemacht" – Pullach macht es gegen Polling spannend

Starker Start, überflüssige Spannung, Happy End: So lässt sich der 3:2 (2:0)-Erfolg des SV Pullach beim Bezirksliga-Aufsteiger und Schlusslicht SV Polling kurz zusammenfassen. „Wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Eigentlich hätten wir das Spiel viel früher für uns entscheiden müssen“, sagte Pullachs Trainer Fabian Beigl nach der Zitterpartie.

Es ging nämlich optimal los für sein Team: Das 0:1 markierte Kevin Sadiq, der bei einem guten Spielzug auf der linken Seite schön hinterlief und dann überlegt flach ins lange Eck einschoss (10.). Beim 0:2 war etwas Glück im Spiel: Maximilian Stapf fasste sich ein Herz, sein Distanzschuss wurde abgefälscht (24.). Antonio Brandi, Marius Miller und David Perl hätten noch nachlegen können. „In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft, wir hatten viel Ballbesitz und Chancen. Wir hätten 3:0 oder 4:0 führen müssen. Gefühlt hatte jeder Offensivspieler Torchancen“, trauerte Beigl der verpassten Vorentscheidung nach.

Eine längere Unterbrechung wegen der Verletzung eines Pollingers brachte die Raben dann etwas aus dem Tritt. Ausgerechnet der eingewechselte Philipp Schöttl nutzte unmittelbar vor der Pause eine Ecke zum 1:2 (45.+1). „Die Pollinger Standards waren gut und schwer zu verteidigen“, räumte Beigl ein. Philipp Reisinger, der den Stammtorwart Leopold Bayerschmidt (Urlaub) vertrat, traf keine Schuld. „Da stand immer ein Pulk von zehn Leuten vor ihm am kurzen Pfosten. Insgesamt hat er seine Sache gut gemacht“, so der Coach.