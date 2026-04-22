Unmut: Wolfsburg kann in Wilhelmshaven nicht antreten Spielabsage sorgt für Unmut – Wolfsburg kann in Wilhelmshaven nicht antreten von red · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: J.F. Fender

Das angesetzte Nachholspiel zwischen Lupo Martini Wolfsburg und dem SV Wilhelmshaven findet nicht statt. Während Wolfsburg aus personellen Gründen nicht antreten kann, äußert Teammanager Tahar Gritli deutliche Kritik an den Umständen rund um die Terminierung.

„Leider können wir nicht nach Wilhelmshaven anreisen und das Spiel bestreiten. Wir haben zehn verletzte Spieler“, erklärte Teammanager Tahar Gritli. Hinzu kommen weitere Ausfälle durch Sperren: „Zwei Spieler haben sich beim letzten Spiel durch gelbe und gelb-rote Karten eine Sperre abgeholt.“ Zusätzlich verschärfte sich die Lage weiter: „Es kamen noch zwei Verletzungen in Holthausen dazu.“ Auch organisatorische Probleme spielten eine Rolle. „Der eine oder andere Spieler hat von der Arbeit nicht frei bekommen“, so Gritli.

Verlegungsversuch ohne Erfolg Angesichts dieser Umstände bemühte sich der Verein um eine erneute Terminverlegung. „Wir haben bei Wilhelmshaven und beim NFV um eine Verschiebung gebeten. Leider war es von deren Seite nicht möglich“, sagte Gritli. Dabei verweist der Teammanager auch auf die tabellarische Situation beider Mannschaften. Wolfsburg steht bereits als Absteiger fest, während Wilhelmshaven weder in den Aufstiegskampf noch in den Abstiegskampf involviert ist. „Tabellarisch sind wir abgestiegen, und Wilhelmshaven (sag ich jetzt ganz vorsichtig) kann weder um die Relegation spielen noch absteigen“, erklärte Gritli.