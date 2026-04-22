Unmut: Wolfsburg kann in Wilhelmshaven nicht antreten

Das angesetzte Nachholspiel zwischen Lupo Martini Wolfsburg und dem SV Wilhelmshaven findet nicht statt. Während Wolfsburg aus personellen Gründen nicht antreten kann, äußert Teammanager Tahar Gritli deutliche Kritik an den Umständen rund um die Terminierung.
„Leider können wir nicht nach Wilhelmshaven anreisen und das Spiel bestreiten. Wir haben zehn verletzte Spieler“, erklärte Teammanager Tahar Gritli. Hinzu kommen weitere Ausfälle durch Sperren: „Zwei Spieler haben sich beim letzten Spiel durch gelbe und gelb-rote Karten eine Sperre abgeholt.“
Zusätzlich verschärfte sich die Lage weiter: „Es kamen noch zwei Verletzungen in Holthausen dazu.“ Auch organisatorische Probleme spielten eine Rolle. „Der eine oder andere Spieler hat von der Arbeit nicht frei bekommen“, so Gritli.
Angesichts dieser Umstände bemühte sich der Verein um eine erneute Terminverlegung. „Wir haben bei Wilhelmshaven und beim NFV um eine Verschiebung gebeten. Leider war es von deren Seite nicht möglich“, sagte Gritli.
Dabei verweist der Teammanager auch auf die tabellarische Situation beider Mannschaften. Wolfsburg steht bereits als Absteiger fest, während Wilhelmshaven weder in den Aufstiegskampf noch in den Abstiegskampf involviert ist. „Tabellarisch sind wir abgestiegen, und Wilhelmshaven (sag ich jetzt ganz vorsichtig) kann weder um die Relegation spielen noch absteigen“, erklärte Gritli.
Über die reine Absage hinaus äußert Wolfsburg deutliche Kritik am Umgang mit dem Spieltermin. „Wir sind etwas enttäuscht gewesen, wie alles zusammen gekommen ist“, sagte Gritli. Die Ansetzung stößt auf Unverständnis: „Dass man unser Spiel auf einen Mittwoch einfach ohne Zustimmung angesetzt hat, war auch nicht in Ordnung.“
Zudem verweist der Verein auf frühere Erfahrungen im direkten Duell. „Im Hinspiel sind wir angereist, und vor Ort hat die Platzkommission und die Stadt den Platz für unbespielbar erklärt. Auf den Kosten sind wir sitzen geblieben“, so Gritli.
Auch die zuvor ausgefallene Partie im Winter ordnet der Teammanager ein: „Dass Anfang Februar das Nachholspiel durch das Winterwetter nicht stattfinden konnte, war höhere Gewalt.“
In der aktuellen Situation sieht Gritli jedoch eine Verkettung mehrerer Faktoren: „Leider kam jetzt durch die Verletztenliste und Sperren alles zusammen, dass wir nicht antreten können.“ Die Partie soll nun mit 5:0 für Wilhelmshaven gewertet werden.