Unmut über kurzfristige Spielverlegung

Der SV Meppen muss sein ursprünglich für Samstag angesetztes Auswärtsspiel bei der U23 von Werder Bremen verschieben. Neuer Termin ist Sonntag, der 14. September, um 14 Uhr. Die kurzfristige Verlegung hat im Emsland für deutliche Irritationen gesorgt.

Kritik äußerte SVM-Geschäftsführer Florian Egbers in Richtung Verband und Polizei: „Wir haben absolut kein Verständnis für die kurzfristige Spielverlegung und dies dem Verband auch unmissverständlich mitgeteilt.“ Hintergrund ist die Entscheidung der Bremer Polizei, die Partie der Regionalliga Nord parallel zum Bundesliga-Auswärtsspiel der Bremer Profimannschaft anzusetzen – ein Umstand, der beim SV Meppen für Unverständnis sorgt.

Egbers verweist auf die Erfahrungen des Vorjahres, als ein Spiel in Bremen während einer Länderspielpause problemlos stattfinden konnte. Dass die Spielverlegung nun ohne erkennbare frühzeitige Abstimmung erfolgte, sei für den Klub nicht nachvollziehbar. „Angesichts der bereits im Juli bekanntgegebenen Bundesliga-Spieltage ist eine vorausschauende Terminplanung nicht erkennbar“, so Egbers.

Besonders kritisch sieht der SV Meppen die Auswirkungen auf die eigene Anhängerschaft, die ihre Reise- und Unterkunftsplanungen kurzfristig anpassen muss. „Leidtragende sind erneut unsere Fans“, betont Egbers. Die kurzfristige Änderung sei ein weiterer Beleg dafür, dass Planungssicherheit für Vereine und Zuschauer im aktuellen Spielbetrieb schwer zu gewährleisten sei.

Das Regionalligaspiel im Stadion Platz 11 ist nun für Sonntag, 14. September, um 14 Uhr angesetzt. Die sportliche Vorbereitung des SVM wird durch die Verlegung zwar nicht unmittelbar beeinträchtigt, die Debatte über verlässliche Terminierungen in der Regionalliga dürfte jedoch weiter anhalten.