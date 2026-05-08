Unmut in Hankofen: »Es wird mit zweierlei Maß gemessen«

Hankofens zweiter Vorstand, Abteilungsleier und Sponsor Georg Maierhofer (re., hier mit 1. Vorstand Alois Beck) sieht seinen Verein ungerecht behandelt. – Foto: Paul Hofer

Der sportliche Abstieg der SpVgg Hankofen-Hailing steht zwei Spieltage vor Saisonende in der Regionalliga Bayern so gut wie fest. Bitter, für die Niederbayern, aber Misserfolg gehört nunmal auch zum Sport dazu. Was die Verantwortlichen bei den "Dorfbuam" allerdings irritiert, ist die aus ihrer Sicht Ungleichbehandlung der Vereine seitens des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). Es geht um die Causa "Flutlichtpflicht".

Um die Lizenz für die höchste Amateurklasse zu erhalten, wird in den Auflagen eine 400-Lux-Flutlichtanlage um das Hauptspielfeld seitens des BFV gefordert. Den Aufsteigern aus der Bayernliga wird ein Karenzjahr gewährt. Das heißt für die Vereine, die Regelung greift noch nicht in der ersten sondern erst ab der zweiten Saison. Daran hat sich die SpVgg Hankofen-Hailing gehalten und im vergangenen Sommer nach dem geschafften Klassenerhalt in der Regionalliga in wenigen Wochen unter großem Aufwand eine neue Flutlichtanlage im Maierhofer-Bau Stadion installiert. "Wir mussten für die geforderte Investition auch ein Darlehen in Höhe von 125.000 Euro aufnehmen, was den Verein auf Jahre hinaus belasten wird. Weil uns wird von Verbandsseite immer klargemacht: Wenn ihr Regionalliga spielen wollt, dann müsst ihr die Auflagen erfüllen", erklärt Hankofens zweiter Vorsitzender und Abteilungsleiter Georg Maierhofer. Summa summarum mussten rund 200.000 Euro in die Hand genommen werden, um die Spielstätte mit Regionalliga-tauglichem Licht auszustatten. "Klar, wenn das Wetter passt, dann können dadurch nun sowohl die erste Mannschaft als auch die Jugendteams abends am Hauptplatz trainieren", zählt Maierhofer einen der Vorteile auf. Nichtsdestotrotz ist das eine enorme Summe für jeden Viertligisten, noch dazu für kleine Dorfvereine und deshalb ein sehr sensibles Thema.





Mit Verwunderung haben Maierhofer und seine Mitstreiter deshalb die Entwicklung rund um das Rosenaustadion verfolgt, wo der FC Augsburg II und der TSV Schwaben Augsburg ihre Heimspiele austragen. Die Flutlichtanlage in der altehrwürdigen Spielstätte verfügt nicht über die vom Verband geforderte Lux-Stärke, weshalb beide Klubs zu einer Strafe von jeweils 11.000 Euro verdonnert wurden.

"Was wir uns nun gefragt haben: Ist die ganze Sache damit vom Tisch? Merkwürdig, denn zunächst war gar die Sprache von Lizenzentzug, dann von Punktabzug, wenn die Richtlinien bezüglich des Flutlichts nicht eingehalten werden. Anschließend stand eine Geldstrafe von 30.000 Euro im Raum, rausgekommen sind dann doch deutlich weniger. Salopp gesagt: Wenn wir das gewusst hätten, dass bei einer Verfehlung 'nur' 11.000 Euro zu bezahlen sind, hätten wir uns die 200.000 Euro für die Flutlichtanlage gespart und dafür lieber in den Kader investiert. In unseren Augen wird an dieser Stelle vom Verband mit zweierlei Maß gemessen", meint Maierhofer, der deshalb ein offizielles Schreiben an den BFV schickte mit der Bitte um Transparenz und Aufklärung.







Der Verband hat auch geantwortet, zufrieden war man mit der Replik aber in Hankofen nicht. "In dem Schreiben aus München bleibt vieles im Vagen, da war wenig Konkretes dabei", so Maierhofer, der betont, weiterhin den Dialog und das konstruktive Gespräch suchen zu wollen. Allerdings behält sich die SpVgg auch weitere Schritte vor. Juristischen Rat haben sich die Hankofener bereits eingeholt. "Wichtig für uns ist es zu betonen: Wir fordern hier nicht eine Bestrafung oder gar eine Zwangsversetzung des TSV Schwaben Augsburg und des FC Augsburg II. Keineswegs, das ist nicht unsere Intention. Allerdings fühlen wir uns ungerecht behandelt, und das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollen alle Optionen ausloten. Das sind wir unserem Verein schuldig, denn wir als kleiner Dorfverein betreiben einen Riesenaufwand, um Regionalliga spielen zu können", führt Maierhofer aus, der auch gleich einen Lösungsvorschlag parat hätte: "Eine Aufstockung der Liga auf 20 Teams, und keinem würde ein Nachteil entstehen. Es gäbe keine Verlierer und es wäre eine gesichtswahrende Lösung für alle Beteiligten."

Was sagt der Verband zu den Vorwürfen? Der BFV wollte auf FuPa-Anfrage "ausdrücklich nicht auf die Behauptungen der SpVgg Hankofen-Hailing eingehen", verwies indes auf die entsprechenden Regularien, "die im Zulassungsverfahren selbstredend für alle Antragsteller gleichermaßen gelten" und bestätigte den Schriftwechsel: "Für Gespräche, die einer sachlichen Auf- und Erklärung dienen, sind wir immer gesprächsbereit. Das ist auch jetzt nicht anders."