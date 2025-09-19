Unlösbare Aufgabe für die SG Adlhausen/Langquaid II

Eine dankbare, aber unlösbare Aufgabe hat der Tabellenvorletzte SG Adlhausen/Langquaid II beim Spitzenreiter SG Pfeffenhausen/Hornbach vor sich. Das von Rainer Schuster und Raphael Niedermeier betreute Team hat sicherlich im Vergleich zum Vorjahr Fortschritte gemacht, bewegt sich punktemäßig aber noch nicht auf einem höheren Niveau. Die Schützlinge des Trainergespanns Ewald Dinhof / Johannes Zettl hatten nicht unbedingt alle Experten vor der Saison auf der Rechnung, der TSV Abensberg und der TSV Herrngiersdorf rangierten in der Rangliste durchaus vor ihnen. Mittlerweile führt aber wohl kein Weg an den Pfeffenhausener/Hornbachern mehr vorbei, die bisher nur ein einziges Mal ihre Siegesserie kurz unterbrechen mussten. Nur bei der SG WiBiKi konnten sie keine volle Punktzahl ergattern. Vor allem der 4:0-Auswärtssieg beim Auftakt in Abensberg ließ aufhorchen. Überragender Akteur des Tabnellenersten ist der Ex-Landesliga-Spieler Johannes Zettl - damals bei der SpVgg Landshut - mit 16 Toren und 12 Assists, d. h. dass er bei 28 von 33 Toren mitbeteiligt war. Fabian Huber mit seinen sieben Treffern hat jedoch auch mehr Treffer auf seinem Konto als die SG aus Adlhausen und Langquaid, die sechs Tore erzielt hat. Bei den Gästen sind diesmal die beiden Jungfüchse Bastian Blenke und Severin Steger wieder mit im Aufgebot, die auch diesmal den einen oder anderen Routinier wie John Schlüter, Benjamin Bachhuber oder Sebastian Renner aufbieten werden. Die Hauptarbeit wird gewiss die Defensive um Schlussmann Lukas Pernpaintner zu leisten haben, um die Angriffsmaschinerie der Hausherren nicht auf Touren kommen zu lassen. Bisher gelang es Gent Zekoli & Co. zumindest eine Halbzeit lang gegen übermächtige Gegner mitzuhalten, ehe das ein odere Mal die Torlawine nicht mehr zu stoppen war. Vielleicht gelingt eine Energieleistung über 90 Minuten, die den erstaunten Gastgeber verzweifeln und die Gäste über sich hinauswachsen lässt.

Schiedsrichter ist Bastian Mayer, der am Sonntag, 21. September, um 16.00 Uhr das ungleiche Duell anpfeifen wird.