Unliebsame Freistoß-Überraschung – „Die Power der vergangenen Spiele nicht auf den Platz gebracht“

Der TSV Emmering unterliegt 0:1 in Prien. Dabei sieht der TSV-Trainer die rote Karte. Der Kampf um den Relegationsplatz in der Kreisliga 1 bleibt spannend.

„Komische Ergebnisse“ hatte Elvis Nurikic für den Mai vorausgesagt. Er behielt Recht. Allerdings anders, als er sich das erhofft haben dürfte. Seine Emmeringer konnten die Vorlage des Kreisliga-Tabellenführers SB DJK Rosenheim (nur 1:1 in Westerndorf) nicht nutzen. Die Grün-Weißen verloren in Prien durch einen Sonntagsschuss des TuS in der 82. Minute denkbar knapp mit 0:1.