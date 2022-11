Unkraut-Befall auf Büttgener Rasenplatz Der Naturrasenplatz an der Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage in Büttgen soll im kommenden Jahr mit einer größeren Pflegemaßnahme hergerichtet werden. Das kündigte die Verwaltung nun im Sportausschuss an.

Es würde sechs bis acht Wochen dauern, ehe sich der Platz von den Pflegemaßnahmen erholt habe und wieder bespielbar sei. Damit die Maßnahme auch erfolgreich ist, müsse der Rasenplatz intensiver genutzt werden, wie Hüskes erklärte. „Das Rasenwachstum wird angeregt, indem der Platz genutzt wird“, sagte er. Wichtig sei eine ausgewogene Beanspruchung des Platzes, denn sowohl eine Über- als auch eine Unterbeanspruchung würde die Qualität und Langlebigkeit beeinträchtigen. Derzeit trainiert lediglich die Jugendabteilung des VfR Büttgen auf dem Naturrasenplatz, der Spielbetrieb findet ausschließlich auf Kunstrasen statt. Und seitdem es Kunstrasenplätze gibt – nicht nur in Büttgen, sondern auch an der Sportanlage Kaarster See – seien die Vorteile eines Naturrasenplatzes etwas in Vergessenheit geraten. Der Kunstrasen sei vielleicht etwas ebener und der Ball laufe dort schneller, meint auch Fariedt Anoune (SPD). Aber: „Das Gefühl eines Naturrasenplatzes bekommt man auf keinem Kunstrasenplatz“, sagte er. Wichtig sei, den Naturrasenplatz zu erhalten. Anja Rüdiger (UWG) befürchtet, dass der Verein nach den Pflegemaßnahmen den Rasenplatz weiterhin nur für das Training nutzt und darauf keine Liga-Spiele bestreiten lässt. „Das wäre schade drum, wenn wir es renovieren und danach das gleiche Dilemma haben“, so Rüdiger.

Zu Gast im Ausschuss war an diesem Abend Danny Hüskes vom Baubetriebshof, der vor rund zwei Monaten noch für die Pflege der Sportplätze zuständig war und nun als Gruppenleiter für die Unterhaltung der Grünflächen und Baumpflege fungiert. Kurz vor seinem Aufgabenwechsel hatte die Stadt den Sportausschuss am 20. September zu einem Ortstermin an die Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage nach Büttgen eingeladen, um sich ein Bild vom Zustand des Naturrasenplatzes zu machen. Nun, rund acht Wochen nach diesem Termin, gab es eine Aussprache im zuständigen Ausschuss.

Sportdezernent Sebastian Semmler kündigte an, den Vereinen in Gesprächen mitzuteilen, dass sie den Naturrasenplatz auch nutzen sollen – nicht nur für das Training der Jugendmannschaften, sondern auch im Spielbetrieb. „Wir werden sensibilisieren, der Spielbetrieb wird aber durch die Vereine organisiert“, erklärte Semmler. Auch für die Gesamtschule sei die Außenanlage dringend erforderlich, wurde beim Ortstermin erklärt. Denn da die Turnhalle an der Hubertusstraße derzeit als Notunterkunft hergerichtet ist und es im Sportforum Büttgen nur ein eingeschränktes Angebot an Schulsport möglich ist, sind bis zu sechs Klassen gleichzeitig auf der Hermann-Dropmann-Anlage aktiv. Im Gegensatz zum Naturrasenplatz am Kaarster See gebe es in Büttgen allerdings kein „Regenwurm-Problem“, wie Sebastian Semmler erklärte. Wäre der Platz am Kaarster See dauerhaft bespielt worden, wäre das Problem womöglich erst gar nicht aufgetreten. In drei bis vier Jahren soll der Platz in Büttgen erneut begutachtet werden.

Info: Mängel liegen nicht an der Pflege des Platzes

Unkraut Derzeit wird der Befall von Wildkräutern auf dem Naturrasenplatz in Büttgen per Hand bekämpft. Es wird geschuffelt und gezupft. Der Zustand des Platzes sei laut Bereichsleiter Michael Wilms nicht auf Mängel in der Pflege und Wartung zurückzuführen, sondern darauf, dass der Platz in die Jahre gekommen sei.